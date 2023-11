Fede Salles en BBN: "Tengo una relación con mi profesión, como un matrimonio"

Enfocado. Así está Federico Salles. Aún con estrenos audiovisuales en la mira -la serie de HBO "Felices los 6"- y la posibilidad futura de una gira teatral en puerta, el actor tiene la cabeza y el cuerpo en el escenario.

"Estoy contento con la obra, la compañera que tengo (Flor Torrente) y la escritora y directora, Eva (Halac). Me encanta que podamos estrenar en este momento, electoral, del país y a esta altura del año. Está bueno apostar al teatro y al encuentro que eso genera que me parece un acto de fe", define el rosarino, protagonista de "Ana Karenina en Halloween", con cita los lunes en el Picadero.

"Es una adaptación y tiene muchas cosas paralelas que la conectan con Ana Karenina aunque es una historia moderna, pero siempre está sobrevolando lo que le pasa a su personaje", describe sobra la pieza inspirada en la novela de León Tolstói.

Salles, Torrente y su directora

Y con el mismo espíritu de juego que descubrió -y conserva- desde sus 9 años, subraya: "Es algo que traigo desde la niñez y me gusta que siga vivo. Con Flor siempre buscábamos algo para hacer juntos. Y se dio en un año electoral, muy oportuno. Siempre está bueno en momento bravos del país, que existan estos espectáculos, para viajar a otro lado un ratito".

-Interpretar a un político era algo que nunca habías habitado en tu abanico de personajes. ¿Cómo fue encararlo?

-Es la primera vez que hago de un político y hoy creo que todos tenemos en la mente la política. También ya tengo una edad, 39, que antes no era muy creíble que fuera político. Igual no es el rasgo principal. Es su trabajo, pero la obra no trata de su rol sino de una pareja de padres jóvenes, que se replantean qué es lo que tienen ganas, las cosas que dejaron, las fantasías de otra vida que podían estar viviendo. Pero lo hago con muchas ganas y respeto. Es un político que ama su trabajo y lo hace con ganas de generar un cambio positivo en la sociedad.

-¿Cómo cambia tu rutina cuando haces teatro? ¿Te desordena mucho la vida?

-Creo que me la ordena. Mi rutina se va amoldando a los horarios del teatro y es un trabajo muy profundo, de poder estar revisando el mismo material y poniéndole el cuerpo.

El novio de Federico es fotógrafo

-¿Y cuando no hay proyectos? ¿Es más caótico todo?

-No sé si caótico, pero tengo espacios para otras cosas. Pero me gusta el orden que propone el trabajo y ponerle todo el amor. No es que sea peor cuando no estoy trabajando, pero el enfoque está en otras cosas.

-¿Por ejemplo? ¿Sos hogareño?

-Muy hogareño. Me gustan los momentos en casa, los amigos, la familia, los animales, mi perra, mis gatos. Disfruto mucho mi casa. También ir a ver obras y retomar vínculos que hace tiempo no le estaba dedicando tanto.

-Alguna vez dijiste que arrancaste a estudiar teatro como si fueras a encarar Medicina, con esa meticulosidad. ¿Sos muy obsesivo?

-Sí, pero no tanto de un lado obsesivo sino de lo que te genera cuando te gusta mucho algo. Empecé a los 9 años en Rosario, y al principio era algo lejano vivir de cantar, bailar, actuar. Pero siempre busqué lugares para hacerlo y crecer. Es una relación con la profesión, como un matrimonio.

-Si bien lograste vivir de lo que te gusta, el bullying era algo natural para tu época y ni hablar para un niño que estudiara Comedia musical.

-Totalmente. Yo empecé en el 94 a estudiar y todos mis compañeros su segundo o primer nombre era Diego, por Maradona. Lo que se esperaba de un nene era que se dedique al futbol o en sus tiempos libres vaya a fútbol. Y como no era lo que me identificaba, estaba el bullying. Por ahí mi familia sí lo entendía y fueron entendiendo más con el tiempo, pero siempre me apoyaron a pesar de algunos momentos feos.

-¿Eso hacía que te cerraras más en lo social o lo vincular?

-Sí, sentía que era una persona cuando iba al colegio y otra cuando iba al teatro El Círculo. Lo que no tenía en el colegio, lo encontraba en el teatro. Sobre todo amigas, porque eran muchas mujeres las que iban a teatro musical.

Salles vive "una relación" con la actuación.

-No es que eras tímido...

-La timidez era una consecuencia de, por ahí, algún destrato en el colegio, pero en teatro encontraba el lugar donde ser yo sin prejuicios ni que me estén juzgando.

-Después de tu paso por el "Cantando por un sueño" ¿Te tentaron para otros realities? ¿Un "MasterChef"?

-No, aparte no soy buen cocinero. Me quedaría pensando todo el tiempo qué cocinar. Cocino, pero mucho más humilde. No es que consumo todo el tiempo delivery, pero mis habilidades pasan por otro lado a lo mejor. También el único reality que hice pude porque me sentía idóneo y tenía herramientas para defenderme.

-Te diste el gusto de trabajar con Armando Bo, gran cabeza creativa de la industria cinematográfica.

-Hacer mi primera película con él fue increíble. Es un genio y poder estar con un ganador del Oscar fue maravilloso. Por suerte él no me había visto nunca en un musical, así que siento que eso me ayudó con algún tipo de prejuicio y pude ir a un personaje que estaba muy alejado de mí.

-¿Estas pendiente de las redes?

-Estoy siendo más consciente de que es una herramienta que hay que usar. Por ahí no estoy muy pendiente. Si fuera por mí no postearía nada (Risas). Pero encuentro mi manera de hacerlo.

-¿Cuál sería tu manera?

-Lo uso para mi trabajo, contar qué estoy haciendo, pero también estoy abriendo un poquito la cabeza y sé que también hay que mostraron un poquito de la vida. Me genera muchas contradicciones las redes sociales. La presión de estar mostrando algo, la imagen que se muestra porque siempre me gustó el misterio de mi trabajo. Pero es algo que ya tengo un poco más incorporado y hasta lo disfruto más.

-Y hablando de los límites. ¿Trabajas con tu pareja si se da? ¿O es peligroso cruzarlo?

-Somos cuidadosos con eso. Es un punto en común, pero no tanto y cada uno tiene su mundo. Él es un fotógrafo increíble y sé que una foto de él genera algo hermoso asi que sí, obviamente me potencia. Estoy siempre agradecido cuando me saca alguna foto. Tampoco es que somos los dos actores o los dos fotógrafos y eso está bueno.

-¿Cómo termina tu año?

-Con la cabeza y el cuerpo en "Ana Karenina".