"Eres una persona terrible y despreciable": la contundente carta de Pax Thien a su padre Brad Pitt

Cuando comenzó la historia de amor entre Brad Pitt y Angelina Jolie, con la intensidad típica de los inicios, nadie podía esperar que su separación en 2019 fuera tan escandalosa. Si bien en aquel momento no se conocieron tanto los detalles, las revelaciones sobre los maltratos del actor hacia ella y sus hijos salieron a la luz con el mensaje que Pax Thien, el hijo que adoptaron en Vietnam en 2007 cuando tenía tres años, escribió en sus redes sociales

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable", pronunció en su cuenta de Instagram el chico que en ese entonces tenía 16 años. "No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia", continuó en la publicación que difundió el diario The Daily Mail.

Pax Thien Jolie-Pitt.

"Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", concluyó Pax su mensaje, el cual graficó con una foto de su padre recibiendo un Oscar por su papel en Érase una vez en Hollywood.

Las versiones acerca de una separación violenta que se dinamizó en un viaje de avión familiar, son diferentes. En una dicen que supuestamente su hijo mayor Maddox se estaba portando mal y éste lo golpeó, pero en otra, aseguran que el menor intervino para impedir que, alcoholizado como estaba, Brad descargue su furia contra Angelina.

La publicación de Pax Thien, el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Por otro lado, un amigo personal de Pitt, que The Sun no reveló, aseguró que "Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos". "Es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de 'mala persona' cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo", opinó.

De manera similar se refirió al hecho una fuente cercana al actor en Page Six. "Es lamentable que la gente siga tratando de meter a los niños en todo esto. Han sido siete largos años y es lamentable que la gente saque a relucir innecesariamente asuntos de un pasado tan lejano... y no tenga en cuenta el impacto que tiene en toda la familia", afirmó.

Brad Pitt con sus hijos.

Lo cierto es que la mala relación a partir de la separación es un hecho, ya demostrado por otras reacciones de este tipo por parte de sus descendientes. Zahara, la hija que adoptaron en Etiopía en 2005, recientemente hizo un juramento para la fraternidad de su universidad y allí utilizó el apellido de su madre y no el de su padre.