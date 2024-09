Feinmann, desatado: tildó de "perrito faldero" a Romo, criticó la apariencia de Caputo y expuso a Trebucq

La peculiar foto que publicó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, para despejar las versiones sobre que existe una feroz interna entre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el asesor más cercano a Javier Milei, Santiago Caputo, no hizo más que despertar el enojo de Eduardo Feinmann, quien al aire en LN+ repartió críticas para todos lados. "No le mientan más a la gente de que acá está todo bien", dijo el conductor y sumó: "Se desmiente que hubo crisis, esta foto lo que hace es confirmar que hubo una crisis". Segundos después, afirmó que el líder de los Peaky Blinders "está denotado".

En la postal en cuestión se ve a la hermana de Milei, a Francos y a Caputo posando cerca de uno de los balcones de la Casa Rosada. "Todos peleados", escribió con ironía Catalán al compartir la postal en sus redes sociales. Lo cierto es que lo que menos esperó el vicejefe de Gabinete del Interior es que la imagen generase tanto revuelo debido al evidente, y deteriorado, aspecto del principal asesor de Milei, a quien los usuarios de las redes sociales hasta compararon con el Pity Álvarez.

Al opinar sobre la foto, Feinmann no sólo se la agarró con Caputo, sino que además le dedicó fuertes palabras al diputado Agustín Romo, a quien trató de ser el "perrito faldero" del asesor presidencial. "A Santiago Caputo, que se cree el más vivo de la tierra, y a todo el grupete ese que lo secunda, como Agustín Romo, por ejemplo, que es diputado de la Provincia de Buenos Aires, que vivió de la casta...¡es casta! Estos tipos que dicen que el resto es casta, son la casta más rancia que hubo y que habrá", dijo.

Y siguió: "Agustín Romo vivió de la teta del Estado, de la Intendencia de San Miguel durante años. Su papá es concejal, vive de la teta del Estado. Agustín Romo es diputado de la Provincia de Buenos Aires hace nueve meses... ¿Cuántos proyectos de ley presentó?. Los vecinos de la Provincia de Buenos Aires le pagan el sueldo. ¿Cuántos proyectos presentó? Uno. Vago. Por eso, estos tipos que se ufanan de ´nosotros venimos a una cultura nueva´... son de lo peor que hay. Es el perrito faldero de Santiago Caputo".

Feinmann apuntó contra Agustín Romo en X

Mientras el conductor de LN+ arremetía contra el legislador libertario, el rostro serio de su colega y compañero, Esteban Trebucq, comenzó a incomodarlo. Por este motivo, le pidió con cierto grado de ironía que lo disculpase y que su intención no era "comprometerlo" en vivo. "No te quiero comprometer. Mil disculpas por incomodarme. Por ahí tenés algún tipo de relación con algún amigo. Pero cualquier cosa, los Romos de la vida... a mí, al pelado... no. No te meto", le dijo Eduardo al ex conductor de A24.

Frente a esto, el "Pelado" le aclaró: "No me incomodaste. Yo ni lo conozco a Agustín Romo. La verdad que no me comprometes para nada, decí lo que quieras. Yo lo vi una sola vez. No recuerdo si lo entrevisté en el canal anterior, la verdad que no me acuerdo, creo que no". Lo cierto es que la pelea entre Feinmann y Romo siguió en las redes sociales, donde el legislador usó la maquinaria de trolls que tiene el oficialismo para arremeter contra el periodista.

Por ejemplo, compartió un comentario de Daniel Parisini, el ex enfermero del Hospital Garrahan conocido por su nombre de usuario "el Gordo Dan", que decía: "La cara de Trebucq como diciendo ´uh ya arrancó a operar el psiquiátrico este como no me quedé en crónica´ es impagable. Ni una puta prueba ni un dato chequeado el Edu. Después no saben por qué perdieron contra las redes". Además, el diputado libertario acusó al conductor de "operar" a favor del macrismo: "Por lo menos mi jefe no es un gato".

La denuncia por "amenazas" contra Romo

Por este motivo, Feinmann redobló la apuesta y contratacó: "Labura vago! En 9 meses solo un proyecto de resolución. Ni una ley para los bonaerenses, que pagan los impuestos, para que usted cobre la dieta @agustinromm. ESO ES DE CASTA. La gente los votó para que trabajen". Se ve que esto hirió la moral de Romo, que le dedicó no uno, sino dos tuits al periodista, quien solo se limitó a recordarle que las denuncias que recibió "por amenazas". "El diputado de la Provincia @agustinromm fue en su momento denunciado por amenazas. Así se manejan los #LiberCampora De Santiago Caputo", remató Feinmann.