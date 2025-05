Milei reivindicó su relación con el Papa y afirmó que "cumplió" con el pedido de "cuidar" a los pobres

En una entrevista radial concedida a Luis Gasulla en El Observador, el presidente Javier Milei reveló detalles sobre su vínculo con el papa Francisco, a quien supo insultar, tildar de "imbécil" y calificar como "el maligno en la Tierra", y defendió su política social y económica asegurando que cumplió con el pedido del Sumo Pontífice de "cuidar a los más vulnerables". Según el mandatario, Francisco solía llamarlo para conocer de primera mano la situación de los sectores más postergados, lo que derivó en una comunicación periódica con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encargada de enviarle informes sobre el estado de la pobreza en la Argentina.

El día en el que Milei se reunió con el Papa

"El Papa tenía un especial cuidado con los vulnerables. Me llamaba muchas veces para hablar del tema. Fue muy afectuoso. Después lo visité en Roma, le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa y me pidió que cuidara por los más vulnerables", relató Milei. En esa línea, agregó: "Me comprometí a documentarlo vía la ministra Pettovello. Después tuvimos algunas llamadas telefónicas donde me decía que le cuidara a los pobres. El trabajo lo cumplí porque sacamos a 10 millones de la pobreza".

El mandatario, que semanas atrás viajó a Roma para asistir a las exequias de un cardenal y mantener un encuentro con el Papa, recordó incluso que el primer llamado del Pontífice se dio en medio de una entrevista en vivo. Según explicó, esa preocupación del Vaticano por los pobres generó que Pettovello le enviara informes quincenales sobre la evolución de la situación social.

Pese al dato positivo, Milei reconoció que el problema no está resuelto. "Hoy hay 38,1% de pobres, es una cifra aberrante. Pero si caíamos en una hiperinflación y nos íbamos arriba del 90% era una catástrofe. Uno tiene que saber de dónde parte. Nadie está diciendo que el problema se terminó, sino que lo estamos resolviendo a una velocidad nada convencional", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Milei se mostró optimista respecto a la inflación de abril, que -según anticipó- estaría por debajo del 3,7% registrado en marzo. "Somos optimistas porque los pronósticos catastróficos no se van a materializar. Si estuviéramos en el mismo nivel, ya sería un logro. Pero tenemos la expectativa de que sea menor", sostuvo. Ante la consulta sobre si ya conocía los datos, Milei apeló a un argumento técnico para evitar dar definiciones concretas. "Como sé que es sensible para los mercados, yo tampoco estoy pidiendo los indicadores de alta frecuencia. Puede dar lugar a malas interpretaciones, se llama profilaxis", dijo.

La pobreza golpea con dureza a la Argentina

En sintonía con el optimismo oficial, distintas consultoras privadas también proyectan una desaceleración de la inflación para abril: EcoGo la estimó en 3%, Equilibra en 3,3%, y Analytica en 3,4%, mientras que LCG ubicó la inflación de alimentos y bebidas por debajo del 3%. El presidente reiteró su proyección de que la inflación "tiene fecha de defunción" a mediados de 2026. "Se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Ahora es el momento de empezar a pensar en crecer", afirmó.

Fiel a su estilo, Milei volvió a cargar contra la prensa y anunció que demandará penalmente al periodista Carlos Pagni por "mentiras sistemáticas". "A veces puede ser un error, que por naturaleza estadística tiene ruido blanco. No es un problema. El problema es cuando te equivocás siempre para el mismo lado", apuntó. "Me encanta el debate. El problema es con la mentira", insistió.

El 12 de febrero de 2024, el presidente Javier Milei mantuvo su primera reunión de más de una hora con el papa Francisco.

Finalmente, tras recorrer Villa Lugano junto a su vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, Milei destacó el respaldo popular recibido y reivindicó el rumbo económico. "Hemos bajado más de 20 puntos la pobreza. Obviamente quedan cosas, pero lo alcanzado en el marco de un año es verdaderamente increíble. Metimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI y, si mirás la evidencia, ajustes menores generaron caídas entre puntas del 15%, y nosotros, entre puntas, la economía creció 6%", concluyó.