Fito Páez sorprende a toda Argentina y anuncia nueva fecha de Sale el Sol Tour 2026

Mañana martes 13 de enero, el reloj marcará las 13 horas y con ese preciso instante se abrirán las puertas a un universo de emociones, recuerdos y melodías que marcan varias generaciones. Las entradas para el nuevo espectáculo de Fito Páez, Sale el Sol Tour 2026, estarán disponibles, y con ellas, la promesa de vivir noches irrepetibles donde el arte, la música y la poesía se entrelazarán para iluminar las almas de miles de fans.

Fito es un alquimista de emociones, un poeta del alma que sabe transformar las vivencias más íntimas en himnos universales. Su regreso a los escenarios es así una celebración de la vida, un recordatorio de que la música puede ser refugio, bálsamo y revolución.

Fito Páez anuncia nueva fecha para 2026

Tras un año consagratorio en 2025, donde su gira Páez Tecknicolor lo llevó a cruzar fronteras y corazones en España, Perú, Colombia y Estados Unidos, Fito inicia este 2026 con una nueva propuesta artística que promete ser tan única como inolvidable.

Las fechas del Sale el Sol Tour 2026 ya resplandecen en las agendas de quienes esperan con ansias este reencuentro. Los días 19 y 20 de marzo, el Movistar Arena será testigo de dos noches completamente agotadas. La demanda y el fervor del público llevaron a sumar una nueva fecha el 10 de abril en el mismo lugar.

Pero esto no termina aquí; el sol seguirá su recorrido por Argentina:

19 de marzo . Movistar Arena ¡AGOTADO!

. Movistar Arena ¡AGOTADO! 20 de marzo . Movistar Arena ¡AGOTADO!

. Movistar Arena ¡AGOTADO! 10 de abril . Movistar Arena ¡NUEVA FECHA!

15 de abril . Estadio Ruca Che - Neuquén

. Estadio Ruca Che - Neuquén 17 de abril. Arena Maipú - Mendoza

En estas noches mágicas, Fito recorrerá sus grandes éxitos pero también los resignificará con nuevas versiones que laten con la energía de su presente. Además, presentará piezas de su más reciente obra maestra, Novela, un álbum conceptual que le valió dos Latin Grammy en 2025: Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por Sale el Sol.

El regreso de Fito Páez es un renacer artístico. Cada nota y cada palabra serán un recordatorio de que, incluso tras las noches más oscuras, siempre hay un sol dispuesto a salir.