Santiago "Tato" Algorta sufrió un impactante accidente en Uruguay y sembró pánico en las redes

Horas de angustia y confusión rodearon a Santiago Algorta, el último campeón de Gran Hermano, tras sufrir un accidente automovilístico en Dolores, Uruguay. La noticia se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de preocupación entre sus más de 700 mil seguidores. El siniestro ocurrió el martes por la noche en una zona oscura y poco señalizada.

Según contó Pepe Ochoa en redes sociales, todo se produjo cuando "Tato" dobló en una curva sin iluminación adecuada, lo que derivó en el impacto. "Dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz. Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro", aseguró el panelista de LAM, sembrando alarma inmediata.

La versión de un vuelco encendió las redes. Durante varios minutos, el escenario que circulaba era el de un accidente de extrema gravedad. Incluso trascendió que el vehículo habría dado vueltas en una zona oscura de Dolores. Sin embargo, poco después, la periodista Laura Ubfal salió a desmentir esa información: "Hablamos con Tato. No volcó, chocó y no le pasó nada por suerte. No está hospitalizado".

Más tarde, reforzó la aclaración: el vehículo no dio vueltas, aunque sí quedó seriamente dañado producto del impacto. La propia circulación de versiones contradictorias alimentó la incertidumbre. El miedo creció hasta que intervino el conductor del reality, Santiago del Moro, quien decidió llevar tranquilidad desde la gala de debate. "Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", reveló.

Y volvió a insistir minutos después: "El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos", expresó. La confirmación oficial calmó el clima, aunque una imagen que comenzó a circular -compartida por el influencer El Laucha- mostró el vehículo con un fuerte impacto en el techo, evidencia de la violencia del choque.

Así quedó el auto de Tato

Aunque en un primer momento se habló de traslado en ambulancia, finalmente se confirmó que Algorta no requirió hospitalización médica y se encuentra fuera de peligro. El cinturón de seguridad y el funcionamiento de los airbags fueron claves para evitar consecuencias mayores. Hasta ahora, el campeón de GH 2025 no se pronunció en sus redes sociales sobre el episodio. Se espera que reaparezca en los próximos días en las galas de Gran Hermano 2026, donde actualmente se desempeña como panelista.