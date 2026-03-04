Avión privado y cachet premium: los muy costosos requisitos que puso Xuxa para sumarse al nuevo programa de Guido

La cuenta regresiva ya empezó. Guido Kaczka vuelve al prime time de El Trece con Es mi sueño, un reality de talentos que debutará el lunes 9 de marzo a las 21:15 y que promete convertirse en una de las grandes apuestas del año. El jurado confirmado no pasa desapercibido: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton le darán ritmo, emoción y polémica al ciclo. Pero hay un nombre que elevó la expectativa a niveles estratosféricos: Xuxa.

Los jurados del nuevo programa de Guido

La posible participación de la estrella brasileña fue revelada en Intrusos y rápidamente se convirtió en el tema del día en el mundo del espectáculo. "Xuxa es una artista prácticamente imposible de contratar para un programa de televisión por lo que pide y porque considera que no va y hace una participación, sino que debe tener algo de interés con sus marcas de depilación con láser", reveló Camilo García en el ciclo.

Según detallaron, la conductora brasileña no vería su presencia como una simple aparición televisiva, sino como una propuesta integral que también involucre sus negocios. Y ahí empiezan los números fuertes. "La fortuna de Xuxa se estima que llega a los 400 millones de dólares, necesidades no pasa y por actividades de estas características cobra 50 mil dólares por traerla un día a grabar cuatro programas", explicó el panelista.

Pero eso no es todo. "La logística son 50 mil dólares porque es avión privado y viene con estilistas y gente que maneja su imagen, que son más o menos 10 personas", continuó García. Y remató con el dato más impactante: "Su cachet ronda los 150 mil dólares por cada vez que venga". De concretarse bajo esas condiciones, cada visita mensual podría costar alrededor de 200 mil dólares. Una cifra que, en el contexto actual de la televisión argentina, suena casi épica.

Xuxa podría sumarse una vez al mes al programa de Guido

Yanina Latorre también aportó más detalles: "Hay una cuarta panelista que es internacional, que vuelve a la Argentina después de no sé cuántos años, es Xuxa. Va a venir una vez al mes y va a grabar alrededor de 3 o 4 programas". Por ahora, las conversaciones no estarían cerradas y el acuerdo definitivo sigue en suspenso. "Todo el mundo va a hablar de esto mañana, el 9 de marzo empieza el programa de Guido, que será de talento, y está confirmadísimo el jurado. Ángela Leiva, la Mona Giménez y Abel Pintos, y dicen que ElTrece apuesta todo a la noche de Guido y Pergolini", deslizaron en América TV.