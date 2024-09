La ex de Julián Serrano prendió el ventilador: contó detalles de la oscura relación

Quedo demostrado que Julián Serrano tiene un prontuario oscuro en cuanto a relaciones sexoafectivas. Y es que en los últimos días se volvió a separar de su pareja, luego de estar solamente dos meses de novios. Los jóvenes demostraron su complicidad a través de videos en TikTok que cautivaron a los usuarios de la plataforma, así como se indignaron cuando la modelo Chiara De Vita contó llorando que el cantante la había dejado de un día para el otro.

Días previos a la separación, De Vita compartió un video: "Pov: Tenes una novia drama queen", expresó mientras se la ve llorando porque "amaba demasiado" al artista. Dos días después, anunció que la relación había culminado.

Tras dos meses de noviazgo, la pareja terminó de la peor manera

Por su parte, Julián Serrano se presentó al stream de Telefe, donde junto a Lucila Villar, "La Tora", se encuentran Nacho Castañares y Mora. Allí el invitado habló largo y tendido de su separación, la cual definió como un proceso de "mutuo acuerdo" y que culminó con mucho amor de ambas partes. Sin embargo, la reacción de la joven no demostró lo mismo: "Te gusta leer tantos libros de energía, como me querías hacer leer a mí, porque básicamente yo estaba desconectada de la espiritualidad ", comenzó reclamando en un vivo de Tiktok.

De Vita decidió sacarle la careta al influencer y prenderlo fuego en redes. Según la chica, la personalidad que muestra su ex novio en público, no se corresponde con sus actitudes fuera de cámara: "Tengo testigo de todas las veces que me hiciste cosas que son una ver**", acusó directo.

A pocos días de poner punto final a u historia de amor, Julián habría coqueteado con otras chicas y esto generó el enojo de Chiara: "Se ensuciaba la boca diciendo que me amaba. Que falta de respeto a la gente que si me ama, mis amigas, mi familia", atacó.

El mediático se encontraba en la trasmisión y comentaba ante el enfado de la mujer, lo que logró que esta se ponga más nerviosa: "¿ Por qué tengo que callarme yo y tener ataques de pánico y bajar cinco kilos por semana, mientras vos seguís con tu vida?", dijo.

Serrano no tiene de las mejores famas en las historias románticas, y es así que se volvió protagonista de la famosa frase: " Después de un Julián Serrano llega un Dybala ", cuando terminó su relación con Oriana Sabatini, con quien no se manejó de la manera correcta cuando decidieron separarse. Malena Narvay es otra de las jóvenes que fue pareja del artista y a quien también dejó de la noche a la mañana. Según la actriz, su relación era toxica y ella logró darse cuenta al salir de allí que estaba con una persona " narcisista y manipulador ".

El romance con Chiara Di Vita no fue la excepción y también terminó en un fracaso. Julián Serrano demostró no ser un caballero, ya que la siguió molestado en vivo luego de que esta exprese todo lo malo que estaba viviendo tras la ruptura.