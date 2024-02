Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro: los motivos ocultos que ninguno quiere que se hagan públicos

De jurarle amor eterno el primero de enero y brindar por "otro año juntos" a la separación definitiva. En las últimas horas, Flor Vigna utilizó su canal de difusión para confirmar que ya no está en pareja con Luciano Castro, después de más de dos años de relación.

"Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto", arrancó el mensaje enviado a sus seguidores, al tiempo que precisó: "Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos".

Lo llamativo del caso, es que la pareja no sólo celebró la llegada del 2024, sino que además la ahora aspirante a cantante se mostraba más enamorada que nunca, después de la crisis que atravesaron a mediados del año pasado, en la que decidieron mantener la relación pero con "más libertad".

"Aprendi muchas cosas a su lado. Me enseñó un amor sano y libre, que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir", cerró.

Según trascendió, la relación entre Vigna y Castro se tensó después de que la bailarina hiciera duras declaraciones públicas contra Sabrina Rojas, ex pareja del actor y madre de sus dos hijos menores: Esmeralda y Fausto.

Todo se dio después de que Rojas acusara en sus redes a Castro de no haber participado del festejo de cumpleaños de su hijo más chico, porque prefirió irse a comer un asado con sus amigos.

Mientras que el actor decidió llamarse a silencio, fue Vigna quien le respondió a Rojas en una picante nota: "Sé que éle s muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso. Si a mí me toca a hablar de Lu, que es a la persona que más conozco, lo da todos por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado; pero no es así. Él es re buen papá".

Rojas no se quedó callada y también salió al cruce en los medios. "No tiene vínculo con mis hijos, así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá porque no tiene cotidianeidad. Ella hace meses que no ve a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos o tres meses. Así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá, más cuando no estás siendo parte de ese costado de Luciano".

Al parecer, el enojo de Rojas no se cortó con sus declaraciones y le habría dejado en claro a Castro su malestar por los dichos de su por entonces pareja.