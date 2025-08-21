Flor Vigna, sin filtro: "Con Luciano viví un re infierno, está re loco y la pasé recontra mal"

La separación de Flor Vigna y Luciano Castro sigue sumando capítulos y cada declaración de la cantante y bailarina abre una nueva polémica. Esta vez, la artista volvió a hablar de su ruptura con el actor y del vínculo que él mantiene con Griselda Siciliani, a quien Vigna apuntó con dureza. En una entrevista con Martín Cirio, Flor había recordado cómo vivió el estreno de Envidiosa, la serie protagonizada por Siciliani: "Envidiosa había salido por todos lados, todas mis amigas viendo y yo diciendo 'no está tan buena'. Te da bronca, pero después te das cuenta que el problema fue el macho".

El navegador no soporta este contenido.

La bailarina también reveló que las actitudes de Siciliani fueron clave para tomar la decisión de separarse de Castro: "Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos". Más directa, Vigna apuntó contra las mujeres que, según ella, se acercan con doble cara: "Lo que más me molesta son las zorras. Que me hables re bien y después cuando estás a solas con mi novio te lo quieras coger... No te me hagas la amiguita y me tires la buena", lanzó sin vueltas.

Lo cierto es que ante estos dichos, las cámaras de Puro Show fueron a buscar a la artista y Flor profundizó sobre las heridas que le dejó aquella relación: "Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúndenlo", relató con ironía. Aunque reconoció que hubo episodios que nunca contó, eligió no dar más detalles: "Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos", señaló.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Y aclaró que no hablaba solo de Siciliani: "No estoy diciendo eso, sino que hubo muy malos comportamientos en todo lo que viví". Finalmente, Flor cerró con un mensaje de aprendizaje personal y de reinvención: "Fue difícil, ese momento fue muy duro. Pero prefiero enfocarme en la disciplina y en las cosas que le estoy metiendo a mi vida".