Flor Vigna ventiló su intimidad sexual y Sabrina Rojas la liquidó sin filtro: "No queríamos saber tanto"

Hace algunas semanas, Flor Vigna sorprendió al revelar que estaría dispuesta a volver con uno de sus ex, aunque prefirió guardarse el nombre y dejar que las especulaciones hicieran el resto. Como era de esperarse, las miradas apuntaron rápidamente a Nicolás Occhiato y Luciano Castro. Sin embargo, lejos de despejar las dudas sobre su futuro sentimental, la cantante decidió seguir ventilando intimidades de su vida privada, incluso aquellas que nadie le había pedido conocer.

Durante aquella transmisión en vivo con un reconocido streamer, Vigna también confesó que llevaba bastante tiempo sin mantener relaciones sexuales, debido a que había pasado de un reality a otro y prácticamente no había tenido tiempo para el amor. Pero, por si alguien se había perdido semejante información, la artista volvió a poner el tema sobre la mesa.

Flor Vigna ventiló toda su intimidad

En las últimas horas, un cronista de Paparazzi le preguntó cómo estaba su corazón y Flor, que evidentemente no distingue demasiado entre una consulta romántica y una confesión de alcoba, fue bastante más allá de lo esperado: "Sin coger hace mucho tiempo, pero muy contenta", lanzó, sin vueltas.

Lejos de conformarse con semejante revelación, la cantante profundizó en los motivos de su abstinencia. "No soy un robot pero mas o menos, trabajo 24/7 y hubo mucho crecimiento gracias a eso", explicó. Además, aseguró que su psicóloga le venía recomendando desde hacía tiempo que pudiera poner su libido en otro foco, algo que, por lo visto, se tomó bastante en serio.

Pero las declaraciones no pasaron inadvertidas y Sabrina Rojas, que conoce bastante bien el universo sentimental de Vigna por su historia en común con Luciano Castro, no dejó pasar la oportunidad de meter un bocadillo.

Flor Vinga ventiló un poco de más su vida sexual😂 https://t.co/Yga7WkWMGb — DGO STREAM (@dgo_stream) October 29, 2026

Desde All Access, la conductora reaccionó con una mezcla de sorpresa e ironía ante tanta sinceridad: "No queríamos saber tanta intimidad", disparó, poniendo en palabras lo que probablemente más de uno estaba pensando. Y, como si hiciera falta aclarar el concepto, remató: "Una cosa es coger y otra cosa es el amor".

Así, mientras Flor Vigna intenta demostrar que está enfocada en su crecimiento personal y profesional, su vida sexual terminó convirtiéndose nuevamente en noticia. Porque, aunque asegura que hace tiempo no tiene actividad en la cama, a la hora de hablar del tema parece no tomarse ningún descanso.