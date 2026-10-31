Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica" en la Feria del Libro

El secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Christian Gribaudo, presentó "Democracia Algorítmica", un libro escrito junto con el vicerrector de la Universidad del Este (UDE), Federico Cerri Martínez, durante la Feria del Libro de Mar del Plata.

La actividad, coordinada por la vicepresidenta del EMTURyC Johanna Panebianco, se realizó en el Salón Victoria del Centro Cultural Estación Terminal Sur y reunió a lectores, vecinos de la ciudad costera, legisladores y dirigentes políticos.

Gribaudo explicó que la publicación analiza el avance de la inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas digitales y el uso de datos en la vida pública. "El libro tiene que ver con lo que hoy llamamos inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas y la lógica de los datos, que comenzaron a transformar la política", sostuvo.

Según planteó el exsenador provincial, estas tecnologías adquieren relevancia política porque inciden sobre la información que reciben las personas, sus consumos, creencias, temores, vínculos y decisiones. En ese sentido, definió a la IA como una estructura de poder con influencia creciente en esas dinámicas.

Por su parte Cerri Martínez señaló que el proyecto surgió a partir de la percepción de que los cambios tecnológicos ya estaban alterando los mecanismos de comunicación y circulación de información dentro de la sociedad. "Algo nuevo estaba ocurriendo, que modificaba los procesos de comunicación y de intercambio de información entre los miembros de la sociedad", afirmó.

Durante la exposición, Gribaudo indicó que la inteligencia artificial reconfigura tres aspectos centrales de la política: la construcción del poder, la circulación de la información y la toma de decisiones.

También enumeró campos en los que estas herramientas ya intervienen, como los sistemas de puntuación, la vigilancia, el acceso al crédito, el reconocimiento facial, la justicia predictiva, el diseño de políticas y la salud pública.

Para Cerri Martínez, el problema excede la dimensión técnica de estas soluciones. "Cuando una herramienta automatizada clasifica, prioriza o decide, deja de ser un soporte técnico para convertirse en una mediación política", expresó.

Gribaudo agregó que la discusión sobre IA debe incorporar su impacto sobre las reglas de juego, la legitimidad, la producción de verdad pública y la distribución del poder. A su juicio, abordar la tecnología sin considerar su dimensión política implica dejar fuera una parte central del debate.

Los autores argumentaron que vincular la inteligencia artificial con la política no implica atribuirle una ideología de manera arbitraria. El planteo apuntó a evitar que las decisiones sobre estas tecnologías queden exclusivamente bajo control privado o técnico.

Hacia el cierre, Gribaudo defendió la necesidad de establecer una regulación democrática, flexible y capaz de anticipar los desafíos que trae la expansión de la IA. "Regular la inteligencia artificial es posible y debe situarse en un término intermedio: ni prohibitivo ni de libre albedrío, sino con marcos de responsabilidad ciudadana, empresarial y política, para que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados", concluyó.