Florencia Núñez llega a Buenos Aires con un canto esperanzador que invita a tener Fe en algo más grande

La música tiene el poder de unir corazones, y Florencia Núñez lo sabe mejor que nadie. La cantante y compositora uruguaya llega a la Argentina con su nuevo disco Fe, un trabajo que no solo refleja su evolución artística, sino también su espíritu lleno de ternura, esperanza y conexión humana.

Tras agotar el emblemático Teatro Solís en Montevideo y recorrer su país natal en una exitosa gira, Florencia se prepara para compartir su arte con el público argentino en dos conciertos inolvidables: el sábado 18 de octubre en La Carbonera, en el barrio porteño de San Telmo, y el domingo 19 en Distrito Siete, Rosario.

Florencia Núñez presenta Fe, su nuevo disco en Argentina

Con una trayectoria sólida de más de diez años, Florencia demostró que la música puede ser un puente entre culturas y emociones. Su voz inconfundible y su sensibilidad artística la han llevado a compartir escenario con grandes figuras como Jorge Drexler, Abel Pintos, Raly Barrionuevo y Sandra Mihanovich. Y es precisamente esta relación con artistas argentinos lo que hace que su llegada al país vecino sea tan especial. "Todos ellos hacen algo que es único, y está muy influenciado por el lugar de donde vienen y la música que los hizo. En eso siento que tenemos mucho en común", comenta la cantante con voz cálida en una entrevista para BigBang .

Para Florencia, estas colaboraciones representan un espacio para construir vínculos y compartir historias: "Es gente muy cálida y que a la vez han logrado ser referentes para mucha gente. Siento que estamos en constante vínculo y esos vínculos se van tejiendo. Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar".

La artista también habló sobre su emoción por presentarse en Argentina y la conexión especial que siente con el público argentino después de haber estado nominada en los premios Grafitti: "Nada mejor que celebrar todos los reconocimientos y las lindas alegrías que nos da la música con la gente, tocando, haciendo nuestra música y promoviendo compartir con Argentina, que es un país que nosotros queremos mucho", expresó con entusiasmo.

El disco Fe, lanzado este año, es una obra profundamente artesanal y personal. Desde su portada bordada a mano por la artista Florencia Gómez Salazar hasta cada una de las canciones que lo componen, el álbum es un reflejo de la autenticidad y dedicación de Núñez: "Es un trabajo muy artesanal que tiene una cuestión de imperfección, pero a la vez único. Cada pieza es única porque cada camino artístico es único", explica sobre los maravillosos bordados que forman parte de la estética del disco. Para ella, Fe es más que un conjunto de canciones... es un proceso de búsqueda, confianza y construcción: "Se trata de eso: confiar en que está para mí".

Entre las canciones del disco, destaca Buena Suerte, una pieza cargada de emociones que acompaña a Florencia durante años: "Al principio le había escrito para despedirme de una persona, una historia de amor que se termina y desearle el bien. Después me di cuenta de que iba muy ligado al concepto de fe y esperanza porque es al final desearle el bien al prójimo", comparte con ternura. Esta canción, que fue incluida en el álbum debido a las constantes solicitudes de sus seguidores, refleja la esencia misma de lo que Florencia busca transmitir: un mensaje de amor, optimismo y empatía.

Los shows en Buenos Aires y Rosario prometen ser una experiencia única para los asistentes. En formato trío, acompañada por Guillermo Berta en batería y Santiago Miraglia en teclados, acordeón y dirección musical, Florencia recorrerá las canciones más representativas de sus cuatro discos: Mesopotamia (2014), Palabra Clásica (2017), Porque Todas Las Quiero Cantar (2020) y, por supuesto, Fe: "Va a ser un show netamente de canciones. Queremos dar un pantallazo por lo mejor de nuestra discografía. La idea es meternos un rato en una cápsula, sentir cosas lindas y salir con energía renovada", promete.

Desde Uruguay, Florencia Núñez trae bajo sus brazos música, esperanza, historias y un mensaje profundo sobre la importancia de nuestras raíces y comunidades. En sus palabras: "Yo creo que es imposible separarnos de nuestro entorno. Estamos en un momento en el arte donde están prevaleciendo los proyectos que involucran la comunidad. Todo lo que involucra tus raíces, tu territorio, está teniendo muchísima llegada porque todos queremos sentirnos identificados en una canción".