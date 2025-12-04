Emocionada, Martita Fort felicitó a Rocío Marengo por su nuevo bebé: "Por fin"

El miércoles 3 de diciembre, Rocío Marengo y Eduardo Fort recibieron a su primer hijo, Isidro: la modelo dio a luz en el sanatorio Otamendi y, apenas horas después, compartió en sus redes un emotivo reel con las primeras imágenes junto a su bebé.

La mediática recibió ciento de mensajes por su primer hijo. La reacción familiar no tardó en llegar, pero hubo un mensaje que sobresalió por la ternura y la historia compartida detrás: el de Martita Fort.

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La hija de Ricardo Fort mantiene desde hace años una relación entrañable con Marengo, no así con su tío con quien protagonizó algunos momentos polémicos. Juntas compartieron viajes, fiestas familiares y celebraciones importantes, pero también conversaciones íntimas y momentos de gran significado, especialmente durante la lucha de Rocío por cumplir su sueño de ser mamá. Por eso, cada avance en ese camino encontró en la influencer a una aliada incondicional.

Cuando Rocío confirmó finalmente su embarazo, Martita lo celebró con un posteo: "Felicitaciones a los futuros papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías y por fin se puede decir". Debajo, sumó varios emojis de corazones y un mensaje que hoy cobra un nuevo valor: "Esperando con ansias al nuevo integrante de la familia".

El mensaje de Martita Fort por el nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Ese deseo se cumplió este miércoles, y la hija de Fort no ocultó su emoción. En sus historias de Instagram reposteó el video que Marengo: la modelo sonriente en la camilla, recién convertida en mamá, sosteniendo a su bebé y acompañada por Eduardo durante el trabajo de parto. Sobre esas imágenes, la hermana melliza de Felipe escribió con orgullo: " Por fin llegó mi primito ".

La frase sintetizó no solo la alegría por la llegada de Isidro, sino también el vínculo profundo que Martita y Rocío construyeron a lo largo de estos años. Además, todo indicaría que Eduardo Fort pudo limar asperezas con su sobrina: un bebé que llegó para unir a la familia.