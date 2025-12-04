Rosalía develó el secreto y puso fecha para su Movistar Arena en 2026

Tras este paso inolvidable Rosalía, anuncia su esperado regreso a Argentina. La artista se presentará los días 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena como parte de su ambicioso LUX TOUR 2026, una producción que promete ser un espectáculo sin precedentes. De la mano de DF Entertainment, Rosalía desplegará todo su magnetismo en dos noches que ya se perfilan como históricas.

En esta nueva etapa de su carrera, la cantante se aleja del minimalismo que caracterizó la era Motomami para dar paso a una propuesta barroca y deslumbrante. LUX, en cambio experimental e introspectivo lo que llevó su obra a un nivel completamente nuevo.

Rosalía

Por ejemplo, Rosalía trabajó junto a la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Londres y contó con colaboraciones de artistas como Björk, Estrella Morente y Yahritza, creando un álbum que desafía los límites de la música popular en 13 idiomas —español, catalán, inglés, latín, japonés, alemán, árabe, francés, ucraniano, siciliano, portugués, mandarín y hebreo— en 18 canciones cargadas de emoción y profundidad.

Las entradas para este espectáculo único estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena. La preventa comenzará el 10 de diciembre, de 10 a 16 horas, para clientes Santander, quienes además podrán aprovechar la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general arrancará el 11 de diciembre también a las 10 horas.

El paso de Rosalía en Buenos Aires fue espectacular y no hay dudas de que conquistó el corazón de todos y todas. Hasta tuvo la oportunidad de conversar con su autora preferida Mariana Enríquez e intercambió discos de vinilo con Charly García que no sólo le autografió La Lógica del Escorpión.

Rosalía pisó suelo argentino cantó La Perla con Angelita Torres, bailó Mentiroso con la gran Karina e hizo subir a una fan que interpretó una de sus canciones desde las vallas de Luzu TV regalando los mejores momentos en las redes sociales.

Rosalía bajo el mágico cielo porteño

Rosalía también se la jugó con al estética del disco en un contexto en el que el individualismo, las pantallas y lo estético priman por sobre lo profundo, lo sacro, lo espiritual. Sin embargo, ella apostó a las santas de todas las eras como inspiración para este discazo que dura 49 minutos; claramente está en el puesto #1 del Global Top Albums Chart de Spotify y logró el mayor debut por streaming para una artista femenina en la historia.

La invitación está hecha y el velo descubierto: aunque durante varias entrevistas Rosalía se negó a contestar cómo y cuándo sería su regreso a la ciudad de la furia, ahora todo el pueblo argento lo sabe: el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena.