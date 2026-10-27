"Fuimos viendo cómo fue desmejorando": Tamara Pettinato habló de la nueva internación de Felipe

Felipe Pettinato volvió a ser internado. Su hermana Tamara Pettinato rompió el silencio y confirmó lo que ya había trascendido días atrás: el hijo de Roberto Pettinato sufrió una recaída y está otra vez en un centro de salud. La noticia preocupa, más todavía porque a comienzos de octubre se lo había visto recuperado, después de un año de rehabilitación.

" Se sabe que está internado y que tuvo una recaída ", dijo Tamara al ser consultada. Y aclaró enseguida que no fue una decisión de la familia: "Es su equipo tratante el que decidió. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo".

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La panelista de Radio Con Vos también salió al cruce de cualquier versión sobre una decisión personal suya. "Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que yo decida", remarcó. Es que según Teleshow, fue Tamara quien buscó desde el jueves un lugar para la internación, que finalmente se concretó el viernes. Felipe vivía con ella hasta pocos días antes: "Estaba viviendo conmigo hasta hace tres días y la verdad es que fuimos viendo cómo fue desmejorando", contó.

Sobre lo que atravesó su hermano en las últimas semanas, fue clara: "Cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas", dijo y cerró: " Fue así, fue para abajo y terminamos en esto ".

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso y su hermana lo apoyó

Tamara también dio detalles de la situación legal de Felipe, que lleva tobillera electrónica. Explicó que cumple arresto domiciliario por una causa que se desprendió del proceso judicial por la muerte de Melchor Rodrigo: "Está preso, domiciliario, por otra causa que se desprendió de la causa principal. Está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien".

La internación se conoció primero por Pía Shaw, panelista de SQP (América TV). "Una vez más está internado. Todo esto tiene que ver con su situación de salud mental, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia", dijo al aire.

📢 TAMARA PETTINATO: "Felipe tuvo una recaída" Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/H1JvJ33Gm2 — América TV (@AmericaTV) October 26, 2026

Pía Shaw relacionó las recaídas recientes con el peso emocional del proceso judicial de los últimos años. Ante la consulta sobre si la internación tenía que ver con sus adicciones, prefirió no confirmarlo ni descartarlo, y puso el foco en la salud mental. Sobre el entorno de Felipe Pettinato, lo resumió en una frase: "Con una familia que le pone todo".