De hablar con extraterrestres al "agua de tanga" para conquistar a Eduardo: insólitas confesiones de Elina Costantini

Elina Costantini pasó por PH, Podemos Hablar y dejó a todos sorprendidos con una serie de confesiones que fueron desde supuestas conexiones con seres de otros planetas hasta los rumores sobre el particular método que habría utilizado para conquistar a su marido, el empresario Eduardo Costantini.

Durante la charla, la modelo aseguró que desde muy chica tiene experiencias paranormales y recibe mensajes de distintas figuras religiosas e incluso de extraterrestres. "Desde mis cinco años me bajan informaciones", reveló ante la mirada atenta de los presentes.

Elina Costantini en PH Podemos Hablar

Lejos de quedarse ahí, profundizó en sus supuestos dones y enumeró las entidades con las que asegura mantener contacto: " Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres ". Según explicó, estas experiencias también estarían relacionadas con las historias de las mujeres de su familia y con una especie de mandato que recibió cuando apenas tenía ocho años. "Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos 'las mujeres dejadas', hacer una familia y no divorciarme, eso a los 8 años", recordó.

Ante la particularidad de sus vivencias, Costantini comenzó a registrar por escrito todo lo que le sucedía. Tiempo después decidió compartirlo con su abuela materna, quien, según su relato, le confirmó que otras integrantes de la familia también habían atravesado situaciones similares.

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En ese momento, Karina Mazzocco quiso saber si los mensajes habían comenzado antes de aquella conversación familiar. La esposa del empresario respondió afirmativamente y aclaró que no se trataba de sueños ni de situaciones que ocurrían mientras dormía, sino de experiencias que aparecían en plena rutina, incluso cuando estudiaba o jugaba.

Por su parte, Coco Sily le consultó si todavía conservaba esa supuesta capacidad. La modelo reconoció que hubo una etapa en la que dejó de experimentar esos episodios, aunque aseguró que logró recuperar la conexión hace aproximadamente un año y medio: "Lo perdí en el 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace un año y medio que lo volví a recuperar gracias a Dios", explicó.

Elina Costantini en PH Podemos Hablar

Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando aseguró que también puede establecer contacto con personas fallecidas y recibir mensajes de distintas entidades, tanto religiosas como extraterrestres: "Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas", expresó con total naturalidad.

Como si sus declaraciones anteriores no fueran suficientes, Elina fue todavía más lejos y relató un supuesto encuentro con un extraterrestre que, según aseguró, provenía de un planeta desconocido. Incluso sostuvo que su perro también tiene la capacidad de percibir la presencia de estos seres: " Mi perro ve los extraterrestres . El que se me apareció a mí no tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe", afirmó.

Polémico rumor del "agua de tanga"

Pero las revelaciones paranormales no fueron lo único que llamó la atención durante su participación televisiva. Elina Costantini también quedó en el centro de un incómodo y desopilante intercambio con Sol Pérez, quien se animó a preguntarle por uno de los rumores más insólitos que circulan alrededor de su matrimonio con Eduardo.

La conversación comenzó cuando la panelista hizo referencia a las distintas versiones que aparecieron en redes sociales sobre el inicio de la relación y, especialmente, sobre el profundo enamoramiento que el empresario demuestra públicamente por su esposa.

Elina Costantini habló de su relación con Eduardo Costantini

Entre las teorías que circulan, algunas personas llegaron a especular con que la modelo habría recurrido a un supuesto ritual conocido popularmente como "agua de tanga" para conquistar al millonario. Sin demasiadas vueltas, Sol Pérez puso el tema sobre la mesa: "Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice: ' No, lo que pasa es que hizo agua de tanga '", lanzó frente a todos.

La pregunta tomó por sorpresa a Costantini, quien inicialmente aseguró que desconocía de qué se trataba aquella práctica. Una vez que comprendió la insinuación, no dudó en defender la autenticidad de los sentimientos de su marido: "¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?", retrucó, provocando risas entre los presentes.

🔥Elina Costantini habló sobre su enfrentamiento con Yanina Latorre: 💬"No conozco a Yanina Latorre personalmente pero fueron todos dichos inventados" #YaninaLatorre #PodemosHablar #telefe #ElinaCostantini @yanilatorre https://t.co/K3t1yQcFhZ — TeleViral (@TeleViralAr) October 25, 2026

Sin embargo, la modelo decidió seguir el juego y terminó sorprendiendo con una comparación que involucró a otro de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk. "A veces yo digo: 'Estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk'", comentó entre risas, dejando en claro que no cree que un supuesto ritual pueda determinar de quién se enamora una persona.

Lejos de dar por terminada la conversación, Sol Pérez aprovechó la ocurrencia para cerrar el intercambio con una última broma: "Si funciona, todo el mundo te pide la receta". Así, entre confesiones sobre seres de otros planetas, mensajes divinos y rumores de brujería, Elina Costantini terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche, con declaraciones que no pasaron inadvertidas.