Furia le declaró la guerra a "Asado de faso": "Los streamers como vos y Coscu viven del bolsillo de la gente"

Nahir Lorenzetti, más conocida por su alias "Asado de faso", es una tiktokera que cobró gran popularidad tiempo atrás, luego de viralizar un video donde afirmaba que no quería trabajar y por sus constantes peleas con Milky Dolly, otra "influencer" conocida por besar personas en situación de calle. En diciembre del año pasado, ser había mostrado indignada porque los productores de Gran Hermano la habían bajado de la casa más famosa del país. "Cuando recibí ese mensaje sentía que ya tenia un pie adentro de la casa, pero bueno siempre ganan las rubias menemistas", había denunciado en su cuenta de X.

El ida y vuelta entre Asado de Faso y Furia

En aquella oportunidad, Lorenzetti había publicado el mensaje que le habían mandado los productores de GH, confirmándola para la primera instancia de las entrevistas, y agregó: "Asadodefaso + Milky Dolly + Sunny la autista en GH = literalmente tuvieron miedo al éxito". Lo cierto es que de aquel momento ya pasaron siete largos meses y Asado de Faso decidió meterse con la jugadora más popular de la actual edición del reality: Juliana "Furia" Scaglione.

Días atrás, Furia habló de política tras su eliminación de Gran Hermano y reconoció que le encantaría conocer al presidente Javier Milei. "Yo pensaba que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo. La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality", contó.

Aprovechando estos dichos, Nahir la contactó a través de las redes sociales y le envió el siguiente mensaje: "Furia, una pregunta: ahora que estás afuera de la casa y te enteraste de la situación económica del país, ¿decís que fue buena idea haber apoyado a Milei? Saludos seguí así que la estás rompiendo!". Y cuando la ex "hermanita" le respondió, la tiktokera decidió compartir la captura de pantalla del ida y vuelta que tuvo con la "pelada" para, de alguna manera, generar algo de revuelo.

La reacción de Nahir Lorenzetti, más conocida por su alias "Asado de faso"

¿Qué le dijo Scaglione? Lo siguiente: "Hola cariño, primero que nada, yo sé perfectamente quién sos, así que no te me hagas la simpática... Y segundo, para responder tu pregunta, no sé cómo le estará yendo al peluca!! Pero si las vagas como vos están trabajando el doble para llegar a fin de mes, me alegro mucho! Demasiado tiempo al pedo tienen los streamers, aprendan a ganarse el mango de verdad!! Vos, Coscu, el Manzana y todos los parásitos de internet que viven del bolsillo de la gente de bien".

Furiosa, Asado de Faso dejó de lado la privacidad del duelo y acudió su cuenta de X -donde cosecha más de 68 mil seguidores- para responderle a Furia. "Pensamiento promedio de todo libertario. No les importa lo que sucede en términos políticos o económicos, simplemente les complace que otros compartan la misma infelicidad que arrastran por sus propias carencias o traumas infantiles", escribió Lorenzetti, visiblemente disgustada por la respuesta de la ex jugadora de GH.

La reacción de Nahir Lorenzetti, más conocida por su alias "Asado de faso"

Luego, aun masticando bronca, sentenció: "La decadencia de un país se ve reflejada en como creen absolutamente todo lo que leen en Twitter, la facilidad con la que caen en cualquier fake new es el reflejo explícito de porqué hoy en día tenemos de presidente a un panelista".