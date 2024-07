¿Gaby Sabatini en guerra con Fulop? A días de la boda de Oriana, Catherine confesó: "No somos amigas"

Son momentos de muchos nervios para la familia de Catherine Fulop, ya que en pocos días su hija, Oriana Sabatini, se convierte en la esposa de Paulo Dybala, en una de las que promete ser la boda del año. BigBang trae cuenta todos los detalles del casamiento: de los invitados a la gran ausencia.

En agosto del 2023, el futbolista y la cantante derritieron las redes sociales con el anuncio de su compromiso. En la Fontana di Trevi, el joven pensó que era el lugar indicado para arrodillarse y hacer la gran pregunta; es que sabía que ese sería el sueño que su novia pediría al tirar su moneda a la fuente. Rápidamente, los novios se pusieron en campaña con la organización, eligieron dejar Italia donde actualmente viven y dar el "sí, quiero" en Argentina.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala a días de dar el sí

Semanas atrás, Oriana fue sorprendida por sus amigas con una despedida de soltera fiel a su estilo: cata de vinos, lectura de cartas y mucha decoración de tumbas, tela de arañas y sangre... Todos los gustos de la influencer estuvieron presentes en su momento. Quien no pudo faltar fue su madre, quien acompaña a su hija en todo el proceso.

La mayor de las hermanas Sabatini poco habla de su vida privada, para eso esta su mamá, quien saca a la luz todos los detalles de su día a día. El evento nupcial tendrá lugar en el Dock Haras, en Exaltación de la Cruz y habrá 300 personas invitadas. Por pedido de los novios, los invitados no tendrán celulares y tampoco se presentará el típico video que muestra momentos memorables del noviazgo.

Gaby Sabatini la gran ausencia de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana caminará al altar del brazo de su padre, Ova Sabatini. Y según sus propias palabras, los casará el mismo cura que unió en matrimonio a sus padres, párroco del colegio donde la joven pasó su adolescencia. Ahora bien, todos estos detalles no los podrá presenciar la madre de Catherine Fulop, ya que no puede viajar desde Venezuela debido a un golpe que vivió recientemente. Sin embargo, aquella no es la ausencia del que todos hablan.

Según Ángel De Brito, Gabriela Sabatini no asistirá a la memorable ceremonia: "¿Quién dijo que no venía? Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé si ya llegaría a la Argentina porque creo que estaba en Wimbledon, así que seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con su sobrina y con la familia todo lo que es este evento tan bello para toda la familia".

Catherine Fulop dejó en claro su relación con Gaby Sabatini

Al conductor de LAM le sorprendió que la tenista no este confirmada a esta altura del evento. Sin embargo, la actriz fue contundente y negó tener relación con su cuñada: "Yo no he hablado con Gaby en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido. Te lo juro". Además, dejó en claro que no le interesa formar un vínculo: "Yo no soy amiga de ella, yo soy su cuñada, que la amo, y yo sé que me ama. Cuando viene a mi casa estoy feliz de recibirla, pero yo no soy amiga de ella, de llamarla todos los días".

El sábado 20, las miradas estarán en la alfombra roja del evento organizado por Claudia Villafañe. ¿Llegará Gaby Sabatini o brillará por su ausencia?