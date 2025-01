De dónde aprendió a servir drama Wanda Nara: éstas son las series y películas que, según la IA, vería la Bad Bitch

Wanda Nara está en el foco de la tormenta constantemente ya sea por su talento para el show o por los escándalos amorosos como el actual con su ahora ex marido, Mauro Icardi.

Es en este contexto que BigBang se preguntó ¿de dónde aprendió todo esto Wanda Nara?; ¿lo habrá aprendido en una películas o series? La respuesta es incierta pero la IA trabajó arduamente para ayudar a dilucidar de dónde aprehendió el drama y su pasión por los culebrones, la amada Bad bitch.

Wanda Nara

Entonces... veremos cuáles son las películas y series que miraría Wanda para aprender todo lo que nos está sirviendo la actriz, cantante, conductora que ama compartir su vida en redes sociales, donde tenía un estilo de vida glamuroso (en su momento) y familia.

Basándonos en su personalidad, gustos y actualidad, éstas son las producciones de enseñanza para la chica business que consigue todo lo que quiere.

Películas de Moda y Glamour

El Diablo viste a la Moda (Moda y lujo)

Sex And the City (Amistad y relaciones)

Ocean´s 8 (Robos y alta costura con elenco femenino)

Sex And the City

Películas románticas y drama

Diario de una pasión (Clásico romántico)

Una esposa de mentira (Comedia con guiño, guiño)

Obsesionada (Pelea entre dos mujeres por un mismo hombre)

Diario de una pasión

Con respecto a las series, Wanda Nara vería las que combinan drama, romance y un poco de reality. Basándose en su estilo de vida y personalidad, estas son algunas opciones que podrían gustarle

Series de lujo y moda

Emily en París (Netflix) - Moda, amor y vida glamorosa en París.

The Bold Type (Star+) - Amistad, moda y éxito en una revista de Nueva York.

Emily en París

Series de drama y romance

Desperate Housewives (Disney+) - Mujeres fuertes, secretos y humor negro.

El Marginal

El Marginal

Reality shows y documentales de famosos

Keeping Up with the Kardashians (Hulu/Star+) - Vida lujosa, familia y negocios.

Soy Georgina (Netflix) - Vida de lujo de la esposa de Cristiano Ronaldo.

The Real Housewives (Bravo/Netflix) - Mujeres ricas y sus dramas en diferentes ciudades

El amor es Ciego, reality donde ella fue presentadora junto a Darío Barassi

Keeping Up with the Kardashians

Esas son algunas de las producciones de las cuales Wanda Nara afiló el lápiz para anotar tips; sin embargo, no es novedad que la Bad bitch podría tener su propia serie, película o reality con filtraciones, cuernos y, lo que sí está claro es que de la China Suarez no va ver ni películas ni series.