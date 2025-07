Gladys La Bomba Tucumana se desmoronó al recordar el cumpleaños de su esposo fallecido

Gladys La Bomba Tucumana abrió su corazón una vez más y compartió con sus seguidores un mensaje lleno de dolor y amor eterno. El día que su esposo Luciano Ojeda habría cumplido 39 años, la cantante decidió rendirle un homenaje cargado de nostalgia y melancolía, recordando los momentos compartidos y la profunda conexión que los unió hasta el último suspiro.

Luciano falleció en mayo de este año, a los 38 años, tras una larga y dura batalla contra el cáncer. Desde entonces, Gladys no ha dejado de expresar públicamente su tristeza y el vacío que dejó la partida de quien fuera su compañero de vida. Este martes no fue la excepción. Y, con una publicación en sus redes sociales, la artista tucumana mostró una vez más la intensidad de su amor y el dolor de su ausencia.

Gladys "La Bomba Tucumana" y su novio, Luciano Ojeda

"Hoy es tu cumpleaños, mi gran amor. Pensé en homenajearte en este día triste para mí, porque no estás. Es tu pumpeaño, como decíamos nosotros en nuestro idioma", escribió Gladys en una publicación acompañada por un video íntimo que recopilaba momentos felices de la pareja y siguió: "Si pudieras sentir lo que siento todos los días desde que no estás... aunque solo tengo deseos de que lo único que sientas sea paz, amor, salud y que ya nada duela. Ese sería mi deseo para vos, mi alma".

Las palabras de Gladys dejan ver una herida abierta que parece no cicatrizar: "En este día, donde ya no cumplirás más años, siempre serás un hermoso y apuesto joven de 38 años. Qué injusto fue todo con nosotros. Me elegiste porque confiabas en que yo era fuerte, pero vos me hacías fuerte", expresó, dejando entrever cómo Luciano se convirtió en un pilar fundamental en su vida.

El navegador no soporta este contenido.

Con una mezcla de tristeza y gratitud, Gladys describió a Ojeda como el hombre ideal: "Eras el esposo más hermoso que se puede tener. Más caballero, más elegante, más varón, más inteligente, más leal, más valiente, más educado y refinado, y mil cosas más".

En su mensaje, Gladys también reveló cómo sigue cumpliendo las promesas que le hizo a Luciano antes de su partida: "Comparto con nuestros seguidores de a poco todo lo que me pediste que hiciera. Estás en mí siempre, para siempre. Soy feliz de haberte conocido. Pero duele tanto que no estés aquí ", confesó con un tono desgarrador.

Una de las últimas fotos de Gladys La Bomba Tucumana y Luciano Ojeda

El homenaje culminó con una declaración de amor eterno que conmovió a todos sus seguidores: "Perdoname si no estoy siendo tan Lobo Ojeda en este momento. Es que te extraño tanto. Hoy es tu pumpeaño. Felices 38 años. Te amo para siempre, hermoso esposo mío. Gracias por todo el amor que nos dimos ".

Desde la muerte de Luciano, Gladys usa sus redes sociales como un espacio para procesar su duelo y compartir con sus seguidores los momentos más duros y emotivos de esta nueva etapa sin él. En publicaciones anteriores, la cantante había contado cómo la enfermedad avanzó rápidamente y cómo estuvo a su lado hasta el final: "Todo lo que le tocó vivir a mi amor fue muy feo, muy doloroso. Quiero contarles también que a él le gustaba mucho dejarles un saludo. Les gustaba filmar para que la gente que esté atravesando una enfermedad tan dura como la que él atravesó durante casi cuatro años de su vida, tiene que pelearla hasta el final", había relatado. Para Gladys La Bomba Tucumana, este cumpleaños fue un día marcado por la ausencia y el recuerdo imborrable de quien fue su compañero de vida. Un día triste, sí, pero también lleno de amor eterno.