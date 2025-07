Tildan de "estafador" a Tinelli: el relato que lo hunde y la dolorosa historia detrás de las deudas de La Flia

Una nueva polémica estalló, y esta vez involucra a dos figuras icónicas: Marcelo Tinelli y la querida actriz Luisa Albinoni. La situación se desató tras el anuncio de una supuesta "reestructuración" en LaFlia Contenidos, la productora de Tinelli, que dejó a más de uno con un sabor amargo, especialmente a Albinoni, quien rompió el silencio con duras declaraciones y un tuit que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando la actriz de 73 años, con una carrera intachable y décadas de trayectoria, posteó: "Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garc*da?", escribió sin tapujos en su cuenta de X.

Marcelo Tinelli

Para aclarar la situación, Albinoni habló con el periodista Fede Flowers y reveló detalles que dejaron más dudas que respuestas: "Te cuento, ellos me pagaron una parte. Yo estuve en el Cantando; el Cantando terminó a mediados de diciembre del año pasado. Me pagaron una parte del contrato que era de noviembre, pero lo pagaron ahora hace poquito, un mes, un mes y pico. O sea que tardaron un montón ", relató la actriz, visiblemente afectada.

Pero eso no fue todo. Albinoni continuó explicando su calvario: "Después de muchos reclamos seguí reclamando y bueno, quedé esperando. Dije 'si tardaron tanto, sabiendo cómo está la situación'... Te quedás esperando, sos profesional, trabajaste y decís: 'Bueno, la verdad nunca me pasó que alguien no me pague'. Pero leo un tuit donde dice que cierra LaFlia, que es la empresa que a mí me contrató y es lógico, no me pagó".

Las palabras de Luisa no solo reflejan su enojo, sino también una profunda tristeza y desilusión: "Yo trabajé, ya soy una mujer de 73 años, profesional y lo mínimo que espero es que se me pague, nada más. Pero en este caso es una injusticia y es mi trabajo . Entonces es por eso que puse lo que puse", confesó al periodista.

La actriz también hizo hincapié en lo que considera una falta de respeto hacia su trayectoria y su ética profesional: "No sé qué va a pasar porque te digo que con el tiempo que pasó lo que me debían en diciembre, ahora te imaginás que es un vuelto para él. Pero bueno, es algo que me parece una injusticia y me parece una estafa , sobre todo a mí que soy tan profesional y que soy honesta y que he colaborado con todo".

Luisa Albinoni, en el Cantando

Mientras tanto, Tinelli intentó calmar las aguas con un comunicado en sus redes sociales. Según el conductor, La Flia no está cerrando sus puertas: "En relación a algunas noticias que están difundiendo sobre el supuesto cierre de La Flia, quiero decirles que eso es falso. La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional", aseguró Tinelli en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de sus declaraciones, la palabra "reestructuración" sigue generando incertidumbre entre los trabajadores y colaboradores de la productora. Muchos temen despidos masivos o problemas financieros más profundos. Por ahora, Marcelo Tinelli opta por guardar silencio tras su comunicado inicial.