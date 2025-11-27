Golpe judicial para Mauro Icardi: fue declarado "deudor alimentario" y Wanda Nara ordenó "ir por todo"

La pulseada judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó en las últimas horas uno de sus capítulos más tensos y determinantes. Con una resolución que sacudió por completo el tablero legal, la Cámara Civil Sala G confirmó que el futbolista es formalmente un "deudor alimentario moroso", al no haber acreditado el pago de los alimentos provisorios correspondientes a sus hijas menores, Francesca e Isabella. La decisión pone a Icardi en una situación extremadamente delicada y profundiza el conflicto que la ex pareja mantiene tanto en Argentina como en Italia. El periodista Guido Záffora fue el primero en revelar la noticia al aire de DDM: "Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi". Minutos después, Mariana Fabbiani subrayó la magnitud del fallo: "Inesperado, porque la verdad que inesperado".

Y Záffora remató con el documento en pantalla: "Correcto. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento... establece que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos". El monto de la deuda alimentaria impacta por su dimensión y crecimiento. "Mauro debe 600.000 dólares", precisó el panelista. La cifra, que inicialmente rondaba los 300 mil dólares, se duplicó con el correr de los meses y la falta de cumplimiento. Según Záffora, la instrucción de Wanda a su equipo legal es inequívoca: "La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo".

En las últimas horas, el periodista Fede Flowers difundió en X el documento completo de la Cámara, que confirma la deserción de las apelaciones de las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro. El texto es contundente: su presentación "no cumple con los lineamientos de los arts. 265 y 266 del Código Procesal", y además "no ha rebatido el eje central de la decisión", que es la falta de acreditación de pagos de los alimentos provisorios fijados para los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025. Así, el fallo declara "desiertos los recursos concedidos", con costas, y ordena de manera definitiva el ingreso de Icardi al Registro de Deudores Morosos.

La Justicia argentina confirmó su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Las consecuencias podrían ser de altísimo impacto para el futbolista del Galatasaray. Záffora advirtió que el escenario que se abre es extremadamente sensible: desde embargos hasta la posibilidad de que Icardi, si ingresa al país, no pueda salir mientras la deuda continúe vigente. "Wanda puede pedir que Icardi, cuando esté en la Argentina... que en ese período no salga", afirmó el periodista. El abogado César Carozza, invitado al panel, fue aún más claro: "Wanda va a pedir todo: que no pueda renovar pasaporte, que no pueda renovar registro y que no pueda salir del país".

Incluso subrayó que la deuda es con sus hijas, no con Wanda: "Esto se lo debe a sus hijos". El escenario familiar también se ve comprometido. Záffora planteó una consecuencia inmediata: "Eso va a significar que quizás, si las nenas no viajan, Icardi casi no pueda venir a verlas". El abogado Carozza lo confirmó: "Si paga, sí. Salvo que Wanda se las lleve". La declaración de "deudor alimentario" no solo afecta a Icardi en Argentina, sino que podría tener impacto directo en otro expediente clave: el juicio de "restitución internacional" que se tramita en Italia.

La Justicia argentina confirmó su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Allí, la defensa del jugador podría usar esta designación para argumentar que Icardi corre riesgo de quedar varado en el país si viene a visitar a sus hijas. En paralelo, el fallo deja al descubierto la postura del futbolista frente a la situación. En DDM, el panelista Franco Torchia sintetizó: "Él no quiere pagar la deuda alimentaria. Él no quiere pagarle más nada a Wanda". Carozza sumó: "Él quiere razonar que una deuda que hipotéticamente tiene Wanda con él... no tiene nada que ver con el dinero de sus hijos".

Lo cierto es que la lectura judicial fue lapidaria: la apelación del futbolista carece de fundamentos legales sólidos. Y con ello, se activa un arsenal de medidas que podrían modificar drásticamente su vínculo con el país, con sus hijas y con el futuro de su relación con Wanda en los tribunales. "La cámara confirmó lo que ya había decidido el juez de primera instancia", escribió Flowers al difundir el fallo. "La Justicia determinó definitivamente que Mauro Icardi esté en la lista de deudores morosos alimentarios", cerró.