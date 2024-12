Graciela Alfano se alió con Moria Casán después de la terrible actitud de Susana Giménez: "No me gusta"

En los últimos días, Graciela Alfano compartió una sensual imagen sin ropa y mostró su buen estado físico a los 71 años algo que impactó en Moria Casán que no hizo nada más que halagarla. Dos divas que supieron confrontar en vivo, compartir escenario y amigarse como un ciclo que nunca termina. Sus años de experiencia en el mundo mediático las hace buenas conocedoras del show y si de servir se trata, están a la hora. En este marco, dejaron en claro que con quien no hay onda es con Susana Giménez.

Las ex vedettes pasaron por "La Divina Noche de Dante" y no tuvieron pelos en la lengua al hablar de la diva de los teléfonos, que se despidió de la pantalla de Telefe el pasado domingo. Una temporada llena de errores y poca predisposición de parte de la conductora.

Graciela Alfano y Moria Casán se muestran cómplices entre ellas y ácidas contra otra colega

El tema central de la conversación giró en torno al reciente episodio en el que trascendió que Susana Giménez se negó a compartir una tapa de revista con Moria. Un desaire no permitido a esta altura de la carrera.

Ante este comentario, Alfano no dudó en defender a su colega, con quien se mostró cómplice desde el inicio de la entrevista. "¡Ay, basta, Susana! Córtala con eso, te lo pido por favor. Atrasa, no me gusta. Ya llegaste muy arriba como para tener esas actitudes", lanzó Graciela ácidamente.

Alfano defiende a Moria y apunta contra Susana Giménez

Aunque la discordia era entre Susana y Moria, Alfano fue quien se mostró mayormente indignada y aseguró que la conductora debería mostrar otra faceta, ya que llevan años en el rubro: "Tenemos que mostrar otras cosas. Alguien que le diga, por Dios. Creo que hay una actualización de software que no le estaría llegando, pero que haga lo que quiera. Me parece que atrasa, que es de otra época totalmente", expresó marcando que su colega no tiene facilidad para amoldarse a la nueva era de las comunicaciones.

Finalmente, Graciela Alfano concluyó con una filosa reflexión sobre su relación con Susana Giménez: "Yo no le debo nada ni ella a mí. Que siga con su vida divina, soñada, y yo también", esta frase dejó al descubierto que quien supo ser jurado del Bailando por un Sueño no está dispuesta a un acercamiento con su colega.