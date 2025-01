Graciela Alfano expuso la verdad de su separación: violencia, engaños y ¿una patología sexual?

Como una reina absoluta, Graciela Alfano rompió el silencio para pronunciarse públicamente sobre un hecho que la golpeó de costado: se trata del bochornoso momento que protagonizó su ex pareja, Carlos Bustin, con un periodista uruguayo.

Desde Punta Del Este, la ex vedette se tomó unos minutos para dar un móvil a Todas las Tardes: "Quería saber si estás al tanto de esto que pasó el fin de semana con tu ex pareja y con Gustavo Descalzi. Momento muy tenso", preguntó punzante el periodista Fede Flowers.

Graciela Alfano

Aunque se tomó unos segundos para poner en palabra lo que pensaba, Alfano desaprobó el comportamiento de su ex al gritarle "Volá de acá", al periodista que filtró las infidelidades del empresario y que la misma mediática confirmó luego: " Yo pensé cuánta violencia ", fue la primera declaración.

"Fue una cosa realmente muy impactante, y verlo en cámara dije wow", describió cuando fue interrumpida por el resto del elenco televisivo que desconocía el episodio violento del que hablaban Flowers y Graciela: "Para hacerte una síntesis: yo me separe hace muy poquito del señor Bustin, porque justamente sus conductas o conductas y las faltas de respeto a mi personas eran tantas que me tuve que ir muy enjoyada de Punta del Este y luego regrese", puso al tanto a sus colegas.

La Alfano y Carlos Bustin

Según su testimonio, la entrevistada no soporto las situaciones que vivía junto a Carlos y decidió poner fin a la relación: "No me llamas mas y no te llamo mas", fue la frase con la que se separó sin mirar atrás.

En una anterior entrevista, Graciela detalló: " Él estaba en un estado de conquista constante con mujeres, en mi cara . Eso, para mí, es una falta de respeto", esto fue retomado por el periodista que trajo el tema a la mesa: "Me indigna mucho lo que te pasó, pero al mismo tiempo digo; con todos los síntomas que venís contando o las situaciones de esta persona, ¿no estamos hablando de una persona que tiene una patología sexual, de un ninfomano?", preguntó Flowers.

