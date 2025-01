Se supo: el marido de Petrona de Gran Hermano esconde un oscuro secreto con su vecina

Otra noche de Gran Hermano cargada de sentimientos a flor de piel y reencuentro marcaron la jornada televisiva del martes con la llegada de un nuevo "Congelados": en esta oportunidad fue Petrona Jerez quien recibió la visita de su marido, Jorge.

La pareja de la participante tucumana entró por la puerta giratoria luego de que la voz del dueño de casa anunciara con la bocina a los participantes que empezaba el Congelados: " Gracias Dios por permitirme vivir este momento con mi señora . No te muevas, te amo infinitamente", fueron las primeras palabras del invitado, quien trató de transmitir tranquilidad a la jugadora que rompió en llanto al momento de ver a su familiar.

Petrona Jerez rompió en llanto al ver a su marido en el "Congelados"

Si bien era de esperarse un momento emotivo, las lágrimas de Petrona traspasaron la pantalla llegando al corazón de los televidentes: "Te volvería a elegir mil veces porque sos una mujer guerrera y, si yo estoy aquí, es gracias a vos. Te amamos, fuerza. Estate tranquila, no te muevas. Yo te espero hasta que salgas por esa puerta", le dijo Jorge.

Horas antes del ingreso de su marido, trascendió en redes sociales un clip donde la oriunda de Tucumán contó a una compañera su deseo por abandonar la casa más famosa del país; en el momento en que narró su conversación con la producción donde se pactó que el jueves abandonaba el programa, la transmisión se cortó. Es por esto que el cónyuge de la competidora trató de cambiar esta decisión: "No digas nada ni muevas la cabeza. Todos estamos felices de verte aquí porque es lo que vos buscabas. Hemos pasado miles de cosas, luchá por lo que vos viniste. Luchá, quédate hasta el final. Tenés todo el apoyo, te amamos", añadió.

El navegador no soporta este contenido.

Petrona Jerez cumplió a rajatabla las reglas del juego y permaneció completamente quieta mientras Jorge estuvo dentro, una vez que el Big dio la orden "descongelados", esta fue a los gritos al patio para liberar todo lo que no pudo cuando tuvo a su esposo enfrente: "Te amo, mi amor, te amo. Jorge, te amo. Mi vida, cuidá a mis hijas, a mis nietos . Gracias, Gran Hermano, me han hecho la mujer más feliz. Gracias".

Si bien la pareja derrochó ternura, hay quienes expresaron su aburrimiento en redes sociales, así como también quienes no creyeron en las palabras de Jorge: esto se debe a una íntima anécdota que contó la hermanita dentro de la casa en un mano a mano con Sandra Priore.

El navegador no soporta este contenido.

"Hay gente que me ha hecho mucho daño. Una muy conocida ahí, vecina mía", comenzó su relato cuando su colega la interrumpió para saber si fue una traición por plata. Ante la pregunta, la protagonista de la historia realizó la seña de "cuernos" con la mano dando a entender que su marido había estado con otra mujer: " Mi mamá se enteró primero, yo no le creía a mi mamá . Después me entere, todo el mundo sabía."

Si bien Petrona decidió perdonar el engaño de su marido y apostar a la familia, los usuarios de X no aceptaron a Jorge: "No me conmueve nada el infiel del marido de Petrona que se culeaba a la vecina" o "Chicos lloro mares, no lo banco al infiel, pero me da ternura Petrona", fueron algunos comentarios contra el ultimo familiar en ingresar a la casa con un ramo de flores para su mujer.