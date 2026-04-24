Gritos, acusaciones y final abrupto: estalló la interna entre María Julia Oliván y Fernanda Iglesias

El streaming sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Esta vez, las protagonistas fueron María Julia Oliván y Fernanda Iglesias, quienes pasaron en cuestión de minutos de compartir aire a protagonizar un escándalo que terminó con la salida de una, el levantamiento del programa y una guerra pública de declaraciones. Todo ocurrió en la previa de "Qué Miedo", el ciclo de Border Periodismo. Lo que parecía una charla de producción derivó en una discusión que, según coinciden ambas versiones, escaló rápidamente.

Pero hasta ahí llegan los puntos en común. Oliván rompió el silencio al aire, ya sin su compañera en el estudio, y anunció el final del ciclo. Antes, intentó explicar el origen del conflicto: "Recién le estaba pidiendo que por favor me avise con tiempo los temas que pueden ser del espectáculo y la política porque me veía desbordada buscando información sobre los temas que estaban en la grilla, que son serios".

Según relató, el pedido no cayó bien. "Le planteé que me diga con tiempo la data que puede llegar a involucrar laburo mío para no tener que únicamente opinar al aire de los temas que ella trae, que son de espectáculos. 'Nunca me pediste esto', me dijo. Se ofendió y me dijo que no podía hablarle así". La tensión subió de golpe. "Se enojó y me dijo: 'Me voy porque sos insoportable y no te aguanta nadie'", contó Oliván, quien aseguró que en ningún momento levantó la voz.

Además, remarcó que solo buscaba ordenar la dinámica del programa. Incluso en medio del conflicto, deslizó un elogio: "Sigo sosteniendo que es una gran periodista". Pero el cierre fue contundente: "Esta es la manera en que vamos a terminar, lamentablemente, este ciclo". La reacción de Iglesias no tardó en llegar y fue igual de explosiva. A través de redes sociales, desmintió de plano la versión de su ahora ex compañera: "Es muy deshonesto que mientas".

El motivo del final de Que Miedo en #BORDER



La aclaración en el último programa y qué pasó con Fernanda Iglesias pic.twitter.com/6iTC8DcMll — María Julia Oliván (@mjolivan) April 23, 2026

Y agregó: "Tergiversás todo lo que pasó. Me maltrataste y lo sabés. Por suerte, hay un testigo". Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta: "Soy buena mina. Lo que dice María Julia es mentira. Me trató muy mal y, por eso, reaccioné. Siempre tuve la mejor predisposición con todos en Border, pero no voy a soportar maltratos a esta edad". Y dejó una frase que suma otra capa al conflicto: "Julia se sintió insegura y no pudo disfrutar el programa".

Con el escándalo ya instalado, aparecieron versiones sobre lo ocurrido fuera de cámara. Según trascendió, la discusión no fue solo por los temas del programa, sino que incluyó comentarios personales, críticas laborales y un clima previo de desgaste. La periodista Carolina Molinari aportó detalles tras hablar con Iglesias: "Fernanda, en un momento, se pone a almorzar algo, también le hizo un comentario sobre eso y, después, le hizo una crítica sobre cómo dio una opinión en Puro Show en la mañana".

Fernanda Igleasias acusó a Oliván de maltratarla

El conflicto habría seguido escalando cuando se discutió la distribución de los temas: "Le dijo que todos los temas eran una porquería. Fernanda le respondió que la estaba tratando mal, María Julia siguió con que le hablaba como quería y comenzó un entredicho". El desenlace fue inmediato: renuncia, programa suspendido y un proyecto que llegó a su fin en cuestión de horas. Lo que empezó como una apuesta conjunta terminó en ruptura total.