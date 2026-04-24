Silencios, dardos y la ausencia que pesa: Oriana volvió al país y habló sin filtros sobre su tía Gabriela

La novela familiar de los Sabatini parece no encontrar pausa. Lo que empezó como rumores de distanciamiento hoy se transformó en una trama cargada de silencios incómodos, ausencias ruidosas y declaraciones que, lejos de apaciguar, reavivan el fuego. En el centro de la escena, Oriana Sabatini volvió a la Argentina y, aunque intentó esquivar el tema, terminó dejando definiciones contundentes sobre su vínculo con Gabriela Sabatini.

Todo explotó otra vez cuando en un móvil le preguntaron sin rodeos: "¿Te mandó mensajes tu tía?". La respuesta fue tan breve como explosiva: "No me escribió". Pero no quedó ahí. Visiblemente incómoda, Oriana agregó: "Me da mucha fiaca hablar de esto, lo dije mil veces, porque no es mi tema y me aburre. Siempre te voy a dar la misma respuesta". La tensión no es nueva. La ausencia de Gabriela en el casamiento de su sobrina con Paulo Dybala ya había dejado al descubierto una grieta familiar profunda.

Pero ahora, con el nacimiento de la pequeña Gia, muchos esperaban algún gesto que acercara posiciones. No ocurrió. Lejos de eso, Oriana dejó otra frase que resonó fuerte. "No hablamos más pero no por decisión mía. No es un problema mío", sostuvo en diálogo con LAM. Y cuando le preguntaron si le gustaría reencontrarse, fue contundente: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

Las palabras marcaron un límite claro. No hay pelea abierta, pero tampoco voluntad de acercamiento. En paralelo al conflicto, Oriana transita uno de los momentos más intensos de su vida. Recién llegada al país, retomó su agenda laboral, participó de programas y se prepara para presentar su primera novela. "Estoy feliz porque vengo vendiendo más de lo que pensé que iba a vender en toda mi vida. Estoy contenta con cómo lo recibió la gente", contó, aunque admitió estar "cansada y acelerada".

Oriana Sabatini compartió la primera foto junto a su hija Gia

La maternidad también ocupa un lugar central. "Están todos contentos, acomodándonos al cambio. Todos somos mamá, tía, abuelos por primera vez", expresó, destacando especialmente a su madre, Catherine Fulop: "De no ser por ella, no estaría acá en este momento. Mi madre está con mi beba mientras yo trabajo". En medio de este contexto, el cumpleaños número 30 de Oriana trajo una bocanada de ternura. Fulop le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Hoy celebramos tu vida, Ori, y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá...". Y siguió: "Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia, y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso". En un cierre que conmovió a sus seguidores, escribió: "Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa".

Ova y Gabriela Sabatini

Detrás de las cámaras, el conflicto familiar sigue sumando capítulos. Versiones cruzadas, disputas del pasado y heridas que no cicatrizan mantienen a la familia en una distancia cada vez más difícil de revertir. Incluso trascendió que la decisión de Gabriela sería tajante: cortar definitivamente el vínculo. Mientras tanto, los protagonistas eligen caminos distintos. Algunos hablan, otros callan. Pero todos, de alguna manera, siguen escribiendo una historia que combina fama, dolor y exposición pública.