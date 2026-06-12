Golpe, denuncia y custodia policial: Juana Tinelli acusó a su ex por violencia de género

En las últimas horas trascendió que Juana Tinelli presentó una denuncia formal por violencia de género contra una expareja y que actualmente cuenta con custodia policial en la puerta de su domicilio.

La noticia fue confirmada por Carlos Salerno en Desayuno Americano, donde reveló que el episodio habría ocurrido durante la madrugada de este viernes en un reconocido boliche de la Costanera: "El ex le dio un golpe en la cara que, por ahora, no dejó una lesión visible", detalló el periodista.

Juana Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género

El panelista aseguró que tuvo acceso al documento policial y leyó parte del informe: " Recibió un golpe por parte de su expareja. El golpe fue en la cara, sin lesión visible por el momento ". Según explicaron en el programa, la joven no presentaría moretones porque realizó la denuncia pocos minutos después del hecho.

De acuerdo con la información que trascendió, personal del lugar habría solicitado la intervención del SAME, aunque Juana habría rechazado la asistencia médica. Luego se retiró acompañada por amigos y su chofer para dirigirse a una comisaría de la zona, donde radicó la denuncia correspondiente.

Por el episodio tomó intervención la UFI Norte, que dispuso una investigación por presuntas lesiones. Además, se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad y se tomó declaración a una persona que trabaja en el boliche. "Esta persona dijo que vio la discusión, pero no el golpe", agregó Salerno.

Actualmente, Juana Tinelli cuenta con una consigna policial en su domicilio. "Le implantan seguridad y demás medidas de rigor. Supongo que también tendrá botón antipánico", señaló el periodista.

Juana Tinelli denunció a su ex, Bautista Cuiña, por violencia de género

En Desayuno Americano informaron que el joven denunciado se llama Bautista, aunque evitaron revelar su apellido para no entorpecer la investigación. Sin embargo, Mariana Contartesi aseguró que se trataría de un exnovio con quien Juanita finalizó su relación en noviembre de 2025 en malos términos.

Ese es Bautista Cuiña, con quien el vínculo terminó tan rápido como había comenzado. En su momento, el periodista Pepe Ochoa fue quien confirmó que la relación no había finalizado de la mejor manera. "Terminaron a las patadas y la dejó él. De un día para el otro sintió que eso no era lo que quería y decidió cortar", comentó.

Línea 144 para denunciar violencia de género

Cuando la separación se hizo pública, en noviembre de 2025, Yanina Latorre también aportó detalles sobre la ruptura y sugirió que el conflicto habría estado relacionado con la dinámica de la pareja. "Ella lo terminó desbordando. La relación se volvió tóxica para él", sostuvo en LAM.

Por el momento, Juana no se pronunció públicamente sobre la denuncia por violencia de género, al igual que su padre, Marcelo Tinelli, quien tampoco hizo declaraciones al respecto.