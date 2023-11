¿Hablan de Flor Jazmín Peña? Nicki Nicole lo apuró a Nico Occhiato: "Ahora que estás con una nueva chica"

La versión acerca de que Nicolás Occhiato está en pareja con su compañera de streaming en Luzu TV Flor Jazmín Peña, cobró más fuerza en los últimos días luego de que la cantante Nicki Nicole los mandara al frente en un móvil que hizo para el programa Nadie Dice Nada, y que, por otro lado, el conductor revelara por accidente que su contacto más frecuente a la hora de compartir cosas en Tik Tok es su compañera y bailarina.

La exposición que hizo la rapera de ojos claros se dio en medio de un móvil que dio durante el último miércoles a la señal de streaming. Mientras la cantante celebraba su éxito de que "ya está agotado el séptimo" show que realizará en el Movistar Arena, Occhiato remarcaba que con las personas que entran allí llegan a más de 100 mil. "Yo no quiero decir nada, pero hay lugares donde entra casi esa cantidad en Argentina", aseguró. "Yo pienso igual", le afirmó su entrevistada.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

La picanteada entre ambos llegó segundos después, con una Nicki que no dudó en jugar con el shipeo que acompaña al programa que hacen. Cabe recordar que los comentarios, los chistes y bromas sobre que él y Peña están secretamente en pareja son habituales y públicos. Inclusive, cuando semanas atrás fueron a Miami para entrevistar a Chayanne, sus mismos compañeros abundaron con frases cargadas de doble sentido sobre lo que estaría pasando entre ellos.

"Además, Nico, ahora que estás con una nueva chica, pueden ir juntos al show", lanzó sin miedo a represalias la rapera. El comentario descolocó por completo a Nico, quien trastabilló en su respuesta y contestó con afirmaciones que dejaron en evidencia que algo esconde. "No, no. No estoy... perdón vos también estás en pareja", expresó. Luego intentó corregirse y repitió como un mantra: " Vos estás en pareja. Vos sos la que estás en pareja. Vos sos la que estás en pareja".

Tras ese desliz intencional, Nicki se escapó del móvil. Aunque volvió a los pocos segundos para decir: "Igual sí sí, le mandamos un beso a Peso", en referencia a Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre verdadero del cantante mexicano conocido como Peso Pluma. Uno noticia que no lleva muchos meses, pero que ya parece consolidada.

Por otro lado, hubo otro gesto de Nico que dio qué hablar. Este fue un breve momento durante una transmisión de Nadie Dice Nada, el cual fue rescatado y viralizado por la cuenta de LAM. El detalle fue bastante notorio, ya que es una de las maneras en las que supuestamente se pueden descubrir las infidelidades de la pareja.

El momento en el que se reveló que el contacto más frecuente de Nico Occhiato es Flor Jazmín Peña.

De acuerdo a una certeza técnica del algoritmo de las redes sociales, y según cientos de reels exponen, cuando se pone compartir en Tik Tok, el sistema ofrece como primeras opciones a las que se está más vinculado, o que son las más frecuentes.

Justamente Occhiato reveló de forma accidental, mientras compartía la pantalla de su celular en streaming, el breve listado de cuatro personas con las que más comparte cosas, por así decirlo. ¿Y quién estaba primera que todo el resto y como única entre los integrantes de Nadie Dice Nada? Sí, Flor Jazmín Peña. Una exposición que impide de forma directa que los rumores sobre un amorío entre ellos cesen.