La Joaqui contó que su hija descubrió sus letras prohibidas para menores: "Mamá, ya sé por qué dijiste polvo"

A pesar de ser noticia por distintas circunstancias laborales, su situación sentimental y lo que hace en su vida cotidiana, La Joaqui siempre es novedad cuando lanza una nueva canción y no sólo por el acontecimiento en sí, sino más bien por algo sumamente particular de su carrera como solista: la letra. Sin filtro, sin vueltas ni problemas, la cantante de RKT escribe todo lo que se le cruza sin pensar en el qué dirán porque, así como explicó en varias ocasiones, lo suyo es para "bailar" y no para "pensar".

La Joaqui

Una de las mayores dudas que giran alrededor de la cantante, es justamente en qué se basa para escribir las canciones pero, más allá de que lo hace con experiencias propias, también la incógnita central es cómo hace para que sus hijas, Shaina de siete años y Eva de cuatro, no escuchen ni repitan lo que dice en cada una de ellas por lo subida de tono que son.

A pesar de que ninguna de las dos niñas la acompañan cada vez que le toca hacer un show en un festival, en un boliche o mismo algo propio, sí hay una realidad y es que ellas mismas ya tienen acceso a distintas plataformas musicales donde tranquilamente podrían ver la cara de su madre, asociarla con su música y repetir dentro del jardín o de la escuela todo lo que dice la conocida hincha de Racing en los singles.

Hace pocos días, La Joaqui lanzó una canción que integrará su próximo álbum y fue en colaboración con nada más ni nada menos que su amigo L-Gante después de afianzar y demostrar la fiel amistad que tienen. Es que fue ella quien viajó hacia la DDI de Quilmes a visitar a su amigo en reiteradas ocasiones cuando el cantante de cumbia 420 se encontraba detenido y de esa misma manera lo estuvo durante 100 días.

La Joaqui y L-Gante juntos en la canción "Turro"

A tres meses de contar con su libertad, lanzaron una canción junto a un videoclip del nuevo hit dentro del RKT llamado "Turro". Lo que más llamó la atención de este, fue no sólo la letra que es totalmente sexual y pasional, sino lo que dice la misma que da a entender como si entre ellos pasara algo más que una amistad.

Desde la primer estrofa que La Joaqui se desboca totalmente y va a lo seguro que es la letra picante y con doble intención. Más allá de hablar de relaciones sexuales y la manera en la que lo hace, en uno de los fragmentos dice: "Las mujeres te buscan porque sos gatito; Y si no tenemos tiempo hacemos un rapidito; yo te lo doy duro pero despacito. Te voy a llenar la pistola de mi juguito". Y cuando parecía que eso podía ser lo peor, llegó una estrofa aún más subida: "Vos me c... espectacular; arriba tuyo quiero brincar".

Desde el minuto uno hasta el final que la canción habla de lo mismo: dos personas que tienen relaciones sexuales. En base a eso, la pregunta para la trapera fue justamente como puede lidiar escribiendo esas canciones teniendo en cuenta que sus dos hijas que son menores de edad pueden escucharla y repetirla.

La Joaqui

Tras ser consultada como repercute ese tema y su responsabilidad de madre a la hora de escribir, contestó: "Mi hija es fanática de María Elena Walsh, ponele. Y a veces recibo comentarios como 'ay, ¿no te da vergüenza que tus hijas canten tus canciones?' Y la verdad que no porque escucha a María Elena Walsh. No le prohibí escuchar mis canciones pero su interés es tan inocente e infantil que ella sola elige esas cosas. Y creo que eso habla de que hice un buen trabajo y que no está quemando etapas, de que va a su ritmo".

Incluso, en diálogo con BigBang, La Joaqui había declarado que su mayor talento -en referencia al programa Got Talent- es ser mamá, por lo cual nada más que eso le preocupa en la vida. Aun así, ante los dichos de que sus singles son muy elevados con letras muy explícitas para sus hijas, se defendió rotundamente de que ella no tiene la culpa de que otros menores la escuchen.

La Joaqui junto a sus hijas.

"Ahora, si tu hijo de 5 años sabe lo que es butakear y quemar, o sea, puede escucharlo, darle risa y no entender lo que significa, que es lo lógico. No podés esperar que yo arregle las grietas que tienen en su hogar", sostuvo y agregó: "Elegí vos que le das y también si él entiende cosas de adultos es porque está expuesto a ambientes de adultos. ¿O no?".

Seguido a eso, dio detalles de una experiencia propia que le pasó con Shaina con uno de sus primeros hits que la llevaron a la popularidad que tiene hoy en día y la letra que leyó la jovencita. ¿Qué dice el estribillo? "Con la tanga colorada dice que le gusta mi mirada; siempre pilla en la jugada; te traje polvo, papi, y no es de hadas".

Ante eso, comentó: "Una vez mi hija, cuando la estaba llevando al colegio, me dijo 'mamá, ya sé por qué dijiste lo de polvo de hadas en la canción'". Hizo una pausa y detalló: "Yo dije 'Ay, no. La sociedad tenía razón. Soy un deterioro para la comunidad' Pero ahí me dijo que la abuela Mary le contó que mi película favorita era Peter Pan y que yo la extraño. Con esto me voy a defender toda la vida. Eso es lo que tiene que pensar un niño promedio de 5 años", cerró.