"Hasta que no salga la leche...": el ultimátum de la novia cocinera del Pollo Álvarez

Si bien la fama ya había llegado a la vida de la influencer y cocinera Estefi Russo, mejor conocida como "Tefi", quien en su Instagram ya cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, una reciente viralización catapultó su llegada al público más que el noviazgo que tiene con el conductor televisivo Joaquín "El Pollo" Álvarez. Es que la mujer de 38 años participó de Soñé que Volaba, el programa de Migue Granados en el stream Olga, y dejó una perlita de esas que no deja nada librado a la imaginación.

"¿Cuándo te enamoraste de él?", le preguntó Granados en el video que se viralizó por completo en las redes sociales. "Yo fui a cocinar a su programa. Yo estaba soltera por primera vez en mi vida, y me empezó a tirotear al aire", recordó Russo. Interpelados por la curiosidad que había despertado la confesión, Lucas Fridman y el actor Benjamín Amadeo, quisieron ejemplos de lo que acaba de relatar la influencer.

"Me decía cositas en el cuellito. Tampoco me decía obscenidades. Me decía: '¿Cuál es tu Instagram?'", explicó la cocinera. "¿Y a vos te gustaba?", le preguntó Granados. "No, cero. Cero. No me gustó hasta un tiempo después de salir con él", detalló, antes de contar que la primera vez que la invitó a salir le dijo que no, pero que luego de volver de un viaje accedió a encontrarse.

"¿Ese día no se besaron?", quiso saber el hijo del humorista Pablo Granados. "Sí, hubo un besito", develó Russo. "¿Piquito o...?", preguntó Migue haciendo una señal de algo más apasionado. "No, usamos la lengua", precisó la influencer. Fiel a su estilo disruptivo, el conductor siguió con las preguntas "¿Y Petito? ¿Jugó Spiderman?", soltó. La primera referencia era en relación a un acto de sexo oral y la segunda, con la seña de las manos del superhéroe cuando lanza su telaraña, a una potencial masturbación femenina por parte de Álvarez hacia ella, quien negó abruptamente todo.

"Y después lo conocí a él, que es un tipazo. Un amor", describió una enamorada Russo. "Pero, pará. Contame la primera vez que...", pidió Granados. "¿Que cogimos?", preguntó Tefi sin ningún tipo de vergüenza o tabú al respecto. "Fue en su departamento", reveló. "¿Se cuidaron?", le preguntó un Migue otra vez sin ningún tipo de filtro. "Sí, obvio", aceptó ella.

Lo más picante estaba por venir. Y sería una declaración que dejaría a todos los presentes en un estado de desconcierto absoluto. "No, igual al principio no cogíamos bien", confesó Russo. "¿Por? Se iba de toque el Pollo, ¿no? Iba al estribo de una", bromeó Migue en relación a una potencial eyaculación precoz del conductor.

"No, no. Al contrario. De repente en el medio del sexo me decía: 'Yo ya estoy'. Entonces yo lo agarré un día y le dije: 'Mirá, papito. Acá hasta que no salga la leche esto no se termina'", contó Russo, quien por un instante logró que las siempre activas lenguas de Granados y sus compañeros, se llamen a un silencio al que no acostumbran a sus seguidores.

La popularidad de Tefi Ruso comenzó a crecer rápidamente. Mucho tuvo que ver el hashtag con el que se inmortalizó su confesión: "Ordeñadora". Mientras tanto, los ratones de usuarios y usuarias de las redes sociales, se soltaron con locura y sin miedo a la vergüenza. Una nueva estrella había nacido en internet, Y todo a partir de una anécdota de lo más íntima y privada.