Hay video: el descuido hot de Graciela Alfano que enloqueció las redes sociales

A sus 72 años Graciela Alfano es sin dudas la mujer del momento. Mientras pasa su verano en Punta del Este, se roba miradas y halagos por su físico que muestra sin pudor en redes sociales y con outfits jugados. Fue en la presentación del reality show familiar de Marcelo Tinelli, donde quien supo ser jurado del Bailando se convirtió en la protagonista del evento con un descuido hot.

La mediateca disfruta de su soltería al romper su relación con el empresario uruguayo Carlos Bustin: es así que se muestra feliz en la playa, en los compromisos laborales y en las cenas con amigos. Al terminar la presentación de "Los Tinelli", la mujer decidió cenar con colegas, y compartió una imagen del momento.

Graciela Alfano estuvo presente en la presentación de "Los Tinelli" y robó suspiros

as miradas no se centraron en los deliciosos platos que estaban en la mesa, sino que, en X los usuarios no dejaron pasar por alto el problema con su escote: "Graciela Alfano acaba de subir una historia y no se dio cuenta que tiene un gomón al aire", mencionó un cibernauta.

Lejos de intimidarse, la ex vedette redobló la apuesta y subió la temperatura de las redes sociales con un nuevo video de aquel día: mientras bailaba frente al mar, la brisa de Punta del Este se animó a más y mostró las partes íntimas de la protagonista, que bailó libremente sin preocuparse por mostrar de más.

Graciela apostó por un vestido al cuerpo color celeste, con un escote jugado que apenas tapaba su parte delantera: en este contexto fue que quedó al descubierto por pocos segundos, ya que en cada vuelta que dio volvió a acomodarse el vestuario.

A pesar del incidente, la influencer recibió elogios por su apariencia a los 72 años, con muchos usuarios destacando su elegancia y carisma: "Bomba", fue la palabra que predominó entre los comentarios, subrayando el impacto que aún genera en cada aparición pública.

El reposteo de Graciela Alfano con el que se rió de ella misma