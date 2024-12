"He tenido problemas": Elton John reveló que perdió la vista por una infección en los ojos

El teatro Dominion de Londres fue testigo de un momento agridulce cuando Elton John, ícono musical y figura indiscutible de la cultura pop, reveló haber perdido la visión durante la presentación del musical El diablo viste a la moda. A sus 77 años, el legendario compositor y cantante británico confesó con una mezcla de serenidad y vulnerabilidad los desafíos que enfrenta debido a una pérdida de visión irreversible causada por una infección ocular. "Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero la he disfrutado", le dijo Elton a los asistentes.

El artista tuvo una infección ocular que lo dejó sin visión del ojo derecho

La obra, cuya música lleva su sello inconfundible, representa otro logro en su extensa carrera, pero esta vez marcó también un recordatorio de las luchas personales que enfrenta fuera del escenario. Lo cierto es que Elton John no necesita de sus ojos para percibir el arte; su talento y sensibilidad trascienden las limitaciones físicas. "Me cuesta verlo, pero me encanta oírlo, y esta noche ha sonado muy bien", expresó el legendario artista al referirse al musical. La obra, basada en la icónica novela y película, simboliza la continuación de su legado creativo, demostrando que la música sigue siendo su lenguaje más poderoso.

Desde que contrajo la infección en el sur de Francia en julio, Elton no tuvo en reparos en hablar abiertamente sobre su estado de salud. La pérdida total de visión en su ojo derecho, sumada al deterioro significativo en el izquierdo, se transformó en su día a día. Sin embargo, su determinación para continuar creando y disfrutando de la vida permanece intacta. En su próximo documental Elton John: Never Too Late , que se estrenará en Disney+ el 13 de diciembre, el artista aborda temas profundamente humanos, como la percepción de la mortalidad y su relación con sus hijos, Zachary (13) y Elijah (11). "Piensan en mi mortalidad. Les preocupa mi ausencia", confesó.

El cantante contó la triste noticia durante el estreno de una obra teatral.

A través de este proyecto, Elton comparte su deseo de aprovechar cada momento que le queda, tanto en su faceta artística como en la personal. La gira de despedida Farewell Yellow Brick Road marcó el cierre de una era, pero también un compromiso con su familia. "Quiero ver a mis hijos crecer, casarse y tener sus propias familias. Sé que tal vez no estará aquí para todo, pero aprovecharé el tiempo que tengo", había dicho tiempo atrás, son mucha emoción.

Cabe destacar que a lo largo de su exitosa y extensa carrera, Elton John se enfrentó a numerosos desafíos de salud, sobre todo en los últimos años: desde infecciones graves hasta cirugías complicadas. A pesar de ello, su espíritu sigue siendo un faro de inspiración para millones. La pérdida de visión no apagó la luz de su genio ni su pasión por la música, sino que reforzó su compromiso con lo esencial: su familia, su arte y su impacto en el mundo. "No puedo ver una letra, para empezar", había señalado.