Hongos, inflables y mucho canje: así fue la pool party de Juli Poggio a la que no faltó nadie

Desde su salida de Gran Hermano, Juli Poggio se convirtió en un ícono para los más pequeños y adolescentes. Con su estilo dosmilero logró cautivar corazones y convertirse en tendencia; el fin de semana no fue la excepción, al festejar su cumpleaños número 23 con una fiesta con temática de hadas y bosque. En su paso por la casa más famosa del país, la influencer confesó que su mayor sueño era hacer una pool party, es así que desde la producción le cumplieron su anhelo. Esta modalidad le gustó tanto que a dos años de aquella vez, volvió a apostar por una fiesta en la pileta con inflables, espuma, rica comida y tragos.

Si bien Juli Poggio cumple años el 9 de enero, no fue hasta el pasado sábado que pudo festejar con sus seres queridos; esto se debe a la ocupada agenda que manejó durante las últimas semanas, donde le tocó viajar a diferentes provincias para eventos y producciones de fotos. En una tarde calurosa, la actriz convocó a sus invitados a un evento decorado al estilo de "Tomorrowland".

El patio de la casa fue transformado en un espacio surrealista, con flores de gran tamaño, hongos gigantes y mariposas luminosas. Todo ello fue acompañado por luces de neón y globos de colores que le dieron un aire mágico y moderno a la celebración. Si de pool party se trata los inflables no pueden faltar, es así que se lució al poner a disposición algunos flotadores con forma de flamenco y ostras.

Mientras los asistentes podían degustar deliciosos bocadillos y tragos, un dj ambientaba la noche. Entre los invitados estuvieron algunos de sus compañeros de Gran Hermano, como Daniela Celis y Thiago Medina, con quienes está unida por el madrinazgo de una de sus gemelas; también asistió Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, que tras fracasar como pareja decidieron retomar el vínculo de amistad.

Por otro lado estuvieron presentes los hermanitos de la siguiente temporada como Bautista Mascia y Denisse González, quienes no quisieron perderse el gran evento. Además, participaron sus hermanas Lolo Poggio y Cami Camarda, junto a sus amigos más cercanos y compañeros del streaming Rumis. Un ausente que no pasó desapercibido fue Nacho Castañares, a quien la cumpleañera consideraba como un hermano pero al no aprobar su nueva relación decidió alejarse.

A la hora de elegir su look, Juli Poggio optó por un atuendo completamente acorde con la temática de la fiesta. Para una celebración en la piscina, eligió un traje de baño verde y amarillo que combinaba perfectamente con un short con volados en tono amarillo. Los detalles, como los colgantes de Hello Kitty en su cinturón, las pulseras y los anteojos de sol, sumaron un toque divertido a su estilo. El peinado fue otro acierto: dejó su cabello suelto, con ondas en las puntas, y lo adornó con trenzas decoradas con ganchos siguiendo la paleta de colores de su atuendo.

Algunos de los ex Gran Hermano que disfrutaron de la pool party de Juli Poggio

Como era de esperar en una fiesta de esta magnitud, la torta de cumpleaños no pasó desapercibida: de dos pisos y de un color rosa vibrante, llevaba un diseño que combinaba perfectamente con la temática de la fiesta. En la parte superior, tenía decoraciones de mariposas y flores, y en la base, unos hongos que reforzaban la atmósfera de fantasía. Otro momento icónico de la noche fue cuando decidió dar espacio a su prima que también estaba de festejo; es así que cada una con su torta, ambas soplaron las velitas.

Juli Poggio compartió en Instagram cada detalle de su fiesta. En este contexto, como gesto de agradecimiento, la artista sorprendió a sus invitados con un souvenir exclusivo. Se trató de un par de ojotas, disponibles en varios colores como rosa, marrón, gris, negro y lila. Este obsequio buscó hacer sentir especiales a sus amigos y seguidores.