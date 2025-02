"Se dio cuenta que me extrañaba": la verdad detrás de la reconciliación de Enzo y Valentina Cervantes

¡Lo que las girls estaban esperando! A primeras horas de este viernes, Valentina Cervantes habló desde Ezeiza con el programa Desayuno Americano, donde confirmó su reconciliación con Enzo Fernández: lista para tomar un vuelo con destino a Inglaterra, la modelo contó cuales son las expectativas junto al futbolista y desmintió algunos rumores.

En primera instancia, la influencer quiso dejar en claro que ningún futbolista de la selección argentina trató de conquistarla durante los cuatro meses que permaneció separada intentando reconstruir su vida en argentina, donde no sólo se cargó al hombro una mudanza internacional, sino que además apostó a una profesión bajo la tutela de la agencia de los hermanos Navarro: "Es mentira que me escribió un jugador de la Selección. Eso no pasó. Y tampoco lo contaría. Pero no pasó. Se lo contaría a Enzo, de última. Él sabe que no me escribió nadie", aseveró luego de haber confirmado: "Cuando nos tocó estar separados, tenía buenas expectativas y ahora las sigo teniendo".

Valentina Cervantes y Enzo Fernández reconciliados: ella vuelve a vivir a Europa junto a él y sus hijos

Desde sus primeras entrevistas tras volver al país, hasta esta última, Valentina demostró firmeza psicológica para afrontar la exposición y la dura decisión que había tomado el jugador a la hora de preferir un presente soltero: "Fui a Londres a llevar a los nenes en Año Nuevo y pudimos hablar. Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar", compartió la modelo. Y destacó: "En la charla no hubo reclamos".

"¿Él no te preguntó si estuviste con alguien?", retrucó Pamela David, picante que fue sorprendida con la firmeza de Cervantes: "No, y con Enzo somos muy iguales. Lo hablamos desde el principio. Una vez separados, cada uno podía hacer lo que quisiera. Yo no le voy a preguntar si estuvo con alguien. Eso queda en el pasado. Si empiezo a remover todo eso, es imposible volver". Insatisfecha, la conductora fue por más: "Pero ¿él te preguntó a vos?", a lo que la entrevistada no tuvo problema en contestar: "Sí, él me preguntó. Pero fue una charla que quedó ahí".

Según periodistas, Enzo Fernández no veía la hora de gritar al mundo su reconciliación, sin embargo, fue su mujer la que le puso un alto. En el cumpleaños de la joven, el pasado 4 de febrero, suplicó que no hiciera llamativas declaraciones sino más bien algo general como fue el mensaje final: "Feliz cumpleaños mamá", escribió el futbolista junto a una imagen en la cancha con su novia y sus dos hijos, Benjamín y Olivia.

Sobre la decisión de volver a estar juntos, Valentina Cervantes manifestó: "Él se dio cuenta que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mi. Nos hizo bien esta separación para que él se de cuenta de un montón de cosas". Además, la modelo explicó que se instalará nuevamente con sus hijos en Europa e intentará volver al país cuando tenga que cumplir con compromisos laborales.