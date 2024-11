Icardi, el plan "las nenas a Turquía" y la furia de su DT con Wanda: "Si no fuera por ella..."

Se pica cada vez más. A diferencia de las peleas anteriores, en las que la "paz" llegaba en cuestión de semanas, el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi resulta por estas horas inevitable. Aunque en la vida de la pareja todo es posible, lo cierto es que las denuncias cruzadas se potenciaron durante la última estadía del lesionado deportista a la Argentina y ahora todos los ojos están puestos en el futuro de las hijas menores de la pareja.

Por fuera de las chicanas en redes sociales y de la suspensión de las redes sociales de L-Gante y los "aliados" de Nara, lo que realmente preocupa a Wanda por estas horas es que el litigio por la custodia de las menores se traslade, tal y como lo solicitó la semana pasada el propio Icardi, a Turquía.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La jurisdicción no sólo preocupa a la conductora de Bake-Off por la legislación machista del país europeo, sino también por la campaña de odio que se inició en su contra desde que blanqueó su romance con el trapero. La inesperada lesión de Icardi, ídolo en el Galatasaray -club que cuenta con más de 30 millones de hinchas- no hizo más que potenciar la bronca para con la argentina.

La escandalosa separación no sólo instó a los hinchas del club turco a atacar sin piedad y con misoginia a la conductora, sino que se convirtió en un tema de charla nacional. Todos, claro, del lado de Icardi; quien desde el club controla cada uno de los titulares y se encarga de dejar mal parada cada vez que puede a su todavía mujer.

El nivel de escándalo nacional alcanzó un punto máximo en los últimos días cuando el técnico del Galatasaray, Okan Buruk, no sólo se refirió a la separación, sino que además dejó en claro que el club y el país entero respaldan al futbolista e incluso la acusó a Wanda de haberle arruinado la carrera Icardi, incluso antes de su desembarco en Turquía.

"Los problemas con Wanda Nara afectaron su carrera. Respeto todo, respeto su matrimonio, respeto a su esposa... pero si no fuera por los problemas que Icardi tuvo con su esposa, sería completamente diferente en este momento. Quizás hubiera sido delantero de la Selección argentina", disparó, en alusión a la bajada de persiana que implicó para el por entonces capitán del Inter la "icardiada" a Maxi López.

Sin mencionar al padre de los tres hijos mayores de Wanda, el DT fue fulminante: "Quizás por eso Icardi perdió tantas cosas en su vida. Ama a su familia, ama a sus hijos. Siempre quiso proteger a su familia y eso era lo más importante. En la vida, el fútbol no puede estar por delante de eso, ni siquiera un partido. Si un jugador no está contento, no puede rendir en el campo de juego".

El escrache de Icardi a Wanda Nara

"Siempre lo hemos ayudado, porque entendemos que lo más importante en su vida es la familia. Siempre traté de apoyarlo", cerró el DT, quien por estos días sigue de cerca la cirugía a la cual deberá someterse Icardi para sortear su lesión y, en el más optimista de los escenarios, regresar a la cancha.

"Mauro va por todo, incluso por la tenencia de las chicas"

Mientras Wanda pensaba que esta última pelea sería una más, Icardi comprendió en su último viaje a la Argentina que la relación ya tenía fecha de vencimiento. Todo escaló después de la exclusión de hogar que solicitó la empresaria y de los rumores de violencia de género que tanto ella, como su abogada, Ana Rosenfeld, se encargaron de sembrar en los medios de comunicación.

"Mauro va por todo, incluso por la tenencia de las chicas", anticipó Yanina Latorre, quien en las últimas semanas se convirtió en una suerte de vocera de las abogadas que representan a Icardi en esta cruzada: Laura Piro, Guadalupe Guerrero y Elba Marchovecchio.

Wanda y L-Gante viajaro a Río de Janeiro junto a Jamaica

Según la panelista de LAM, el plan del futbolista es que la situación judicial del divorcio y de la tenencia de las menores no se dirima en la Argentina. "Icardi quiere llevar la puja judicial a Turquía, ya que en ese país fue en donde residió la familia por completo por última vez

💣Bombita: Marchovecchio confirmó el pedido de trasladar el proceso judicial a Turquía y respaldó en la puerta del Hospital Italiano la versión de Latorre: "Ya hicimos la solicitud, es nuestra voluntad porque el último domicilio familiar fue en Turquía".

"(Las abogadas) tienen todas las presentaciones escolares, informes traducidos, presentaron toda la prueba y el juez le dio traslado. Ahora están esperando, les dan diez días para que las abogadas presenten bien todas las pruebas, porque todo es internacional, tiene que ser todo traducido y es un lío", consignó Latorre.

Mientras las abogadas de Icardi traducen la batería de pruebas para trasladar el litigio a Turquía -entre la que se encuentra toda la documentación de la escolarización de las menores, quienes recién este año comenzaron a estudiar en la Argentina-, "Wanda tiene que oponer su defensa, decir por qué quiere que no se tramite allá y el juez va a tener que decidir en dónde se tramita".

"Ana y Wanda estuvieron reunidas con una abogada extranjera para que las asesores sobre cómo seguir con este tema. Y las pruebas que están presentando son bastante contundentes. Por eso es que Wanda habría llorado en la fiesta de la revista Caras, porque estaba muy preocupada", explicó la panelista de LAM.

¿Qué es lo que plantearon las abogadas de Icardi? "En lo que se basan es que el centro de vida de la familia siempre fue Europa y que nunca tuvieron un domicilio. Además, que Wanda las trajo de una manera engañosa en las vacaciones del colegio de Turquía, diciendo que venían de vacaciones y nunca se le comunicó que venía a instalarse a Buenos Aires. Creen que tenía todo este plan armado de separación, juicio, denuncia y L-Gante".