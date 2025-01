Ingrid Grudke se quebró y contó detalles escabrosos sobre las infidelidades de su ex: "Se burló de mí"

Hace unas semanas Ingrid Grudke se convirtió en una de las figuras más renombradas en el ambiente mediático: su profesión no fue precisamente lo que la colocó en boca de todos sino sus problemas familiares. Tras rumores y especulaciones, la modelo rompió el silencio.

Días atrás trascendió la separación de la mediática de Martín Colantonio por una supuesta infidelidad con Andrea, su sobrina política. Desde que el doloroso hecho se hizo público, la palabra de la recién separada se volvió una de las más buscadas: "Hace unos días me llamó Martín porque nos quedan cosas por arreglar, porque tenemos que solucionar cosas económicas y para ver si podemos ir a un profesional ", empezó en en una profunda entrevista que le dio a Karina Mazzocco para su programa A la Tarde.

Ingrid Grudke se confiesa en medio del doloroso presente que atraviesa al descubrir las infidelidades de su pareja

En esta historia de engaños y falsas promesas, lo que más molestó a Ingrid no fue la infidelidad en sí sino la mentira: "Yo confié mucho, creí. Puedo entender que se enamoren, yo necesitaba sinceridad . Les pregunté, siempre me lo negaron y descubrir que era cierto, fue lo que más me dolió", reflexionó acongojada y continuó: "Enamorarse es algo que puede pasar y yo estaba dispuesta a entenderlo. Pero ellos me lo negaban y yo necesitaba tener pruebas. Yo veo esa foto (de ellos juntos) y para mí se enamoraron, los veo felices, pero me hubiese gustado que me lo dijeran".

Grudke no sólo estaba unida a su pareja por lo amoroso, sino que además se convirtieron en socios de sus empresas, por lo que actualmente debe mantener un continuo contacto: "(A Martín) le dije 'ya sé todo. Vi una imagen tuya y de Andrea en el ascensor abrazados. Sé que están saliendo'. Él me lo negó, pero me admitió lo de Florencia, la profesora del gimnasio que abrimos, y me llevó para ese lado. Entonces le dije 'si esto no es cierto, quiero que me abras la última conversación con Andrea' . Y me respondió 'si me pedís eso, ándate'", detalló que además de la infidelidad con su sobrina política hubo otra mujer más.

La modelo afirmó que, al leer los chats, el mensaje que más dañó su corazón fue "me estoy comiendo a mi tío". La broma constante entre Andrea y Colantonio le pareció una falta respeto, hay que ambos estaban conscientes del daño que causaban: "Eso es lo que más me duele. Martín, la persona que amé, en la que confié, con la que me abrí, que se atreva a burlarse así de mí".