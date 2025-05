J Rei contó cómo vivió el peor momento de María Becerra: "Fue un momento muy feo"

Hace unas semanas se hizo de público conocimiento que María Becerra había atravesado su segundo embarazo ectópico, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y luego permaneció internada en terapia intensiva. En este contexto, su pareja, J Rei, rompió el silencio.

Actualmente, La Nena de Argentina se encuentra enfocada en su recuperación. Apuesta al arte para sanar su corazón: pinturas en lienzo, entrenamiento en casa y nuevas canciones ocupan su presente. La cantante está acompañada por sus seres queridos en este proceso.

María Becerra atravesó su segundo embarazo junto a su pareja, J Rei

Tras el delicado estado de salud que padeció Becerra, J Rei habló por primera vez en una entrevista con El Ejército de la Mañana, programa de streaming de Bondi Live. "¿Te marea el éxito o ya te acostumbraste?", le preguntó el cronista. "Por suerte soy una persona que tiene un círculo muy a tierra, así que lo vivo tranquilo", respondió el artista.

Más adelante, se refirió al difícil momento que vivió junto a María: "Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo. Estuve ahí, en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me decía que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor , como siempre", expresó sobre el episodio en el que le salvó la vida.

El navegador no soporta este contenido.

En cuanto al vínculo que los une, el cantante fue contundente: "¡Es el amor de mi vida! Es una historia muy hermosa, que soñé, y día a día me sorprende más. Se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno, y lograrlo es un cumplido ".

Finalmente, J Rei reveló que ambos comparten el deseo de formar una familia: "Ser papás jóvenes es una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que la naturaleza es sabia. Hay que estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en el momento indicado".