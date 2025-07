"Jamás me habían hecho el amor así": sexo, escándalo y chats borrados entre Melody Luz y Santiago del Azar

La ruptura entre Melody Luz y Santiago del Azar dejó de ser un conflicto íntimo para convertirse en uno de los escándalos mediáticos más comentados de la semana. A tan solo siete días de su separación, el exabrupto emocional derivó en acusaciones cruzadas, capturas de pantalla filtradas, declaraciones explosivas en televisión y una tensión que crece al ritmo de los posteos y las cámaras encendidas.

Todo comenzó con la filtración de un chat privado que el cocinero decidió mostrar en sus redes sociales, donde se lee un mensaje que, según él, le escribió la bailarina a las dos de la mañana: "Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo", le dijo Melody, a lo que Santiago respondió: "Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor". Ella insistió con un pedido: "Y no te quería perder".

Pero él cerró la charla con una frase que da cuenta del desgaste emocional: "Basta Mel, no duermo desde hace cuatro días". La difusión de estos mensajes provocó la furia de Melody Luz, quien fue confrontada en vivo por Ángel de Brito en LAM con las capturas. La influencer no se guardó nada: "Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar sexo, lo encontré, pero después me dejó deseando", dijo.

Más adelante, redobló la apuesta y acusó a su ex de manipular la evidencia: "Mostraría los mensajes pero los eliminó todos. Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada. Él ya venía eliminando cosas, las edita, las mueve, eso lo hace un impulsivo de inseguro".

Y fue aún más lejos: "Porque si tenés los huevos bien puestos me hubieses eliminado cuando me dijiste 'te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar'. Después venís a espiarme la ventana, y si estamos llorando abrazados porque nos pinta, vos venís a tocarme el timbre. Yo abrí la puerta con la cara que se me caía. Por suerte mostró la hilacha, me lo saqué de encima a tiempo, mirá qué poco hombre es", concluyó, sin filtros.

Se conocieron los escandalosos chats entre Melody Luz y Santiago del Azar

Del Azar, por su parte, no se quedó callado. En una entrevista con el programa Mujeres Argentinas por El Trece, defendió su accionar y desmintió algunas versiones. Con tono conmovido, lanzó: "Es una locura... me descoloca totalmente. Dos años tiene la nena. Yo la cuidé, la bañé, se iba a trabajar y yo la cuidaba", en referencia a Venezia, la hija de Melody. Y agregó: "Él violento... Voy al colegio y salen cinco nenes a abrazarme... que son las personas más sanas y puras que existen en la tierra. Si sos un violento, los nenes no te van a abrazar y dejar que los cuides. Vengo a defender eso".

Sobre el episodio que terminó con la ruptura definitiva, reconoció haber ido sin avisar al departamento de la bailarina: "Entiendo que la tomé de sorpresa, caí en el departamento de sorpresa y eso la descolocó. Ella dice 'me sentí con miedo'. Y obvio, estabas tirada en la cama con tu ex, mi amor...", dijo. "Desde abajo, cuando pasé con el perro, vi que las cabecitas se movían y no me quedé mirando qué iba a suceder después con eso. Me fui con mucha ansiedad adentro a tocarle el timbre, nunca le toqué la puerta, nunca le pateé la puerta", sostuvo.

Las palabras del chef provocaron la inmediata reacción de Melody Luz en sus redes sociales. En una historia de Instagram, publicó una captura de pantalla con cuatro llamadas perdidas de WhatsApp y siete mensajes eliminados, todo en apenas cinco minutos. La imagen iba acompañada de una selfie. Pero lo más fuerte llegó con una desmentida categórica: "Jamás bañó a mi hija. ¿Qué dice, señor? A ver cuánto le dura la cámara sin hablar de mí", escribió, desacreditando por completo la versión paternal que su ex había brindado en televisión.