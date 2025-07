Yanina Latorre liquidó a Mariana Nannis tras las amenazas de ella: "Sos un engendro asqueroso y acabado"

Yanina Latorre se cansó de los ataques y amenazas de Mariana Nannis y le disparó con munición gruesa, luego de que ella asegurara que iba a hacerle una demanda, la criticara sobre su físico y comparara el éxito de sus parejas, en una entrevista que le brindó a Ángel de Brito en su stream Bondi. La conductora aprovechó su ciclo Sálvese quien pueda en América TV y le contestó todo.

"Un engendro asqueroso acabado sos vos. Pero no físico. Como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada más que dar 10, 20 notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido. ¿Qué envidia te voy a tener, ma?", sintetizó Latorre en una pregunta.

"Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que lo único de lo que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta, no sé, no podés hablar de nada. O de la parte física de la gente", señaló la panelista de LAM. "No me voy a defender de que soy un lagarto, ni de que soy linda o fea, ni que tengo un lomazo, ni que estoy operada, porque me chupás un huevo", agregó enseguida.

Latorre también indicó que cuenta con "una familia hermosa" y que vive junto a su marido y sus dos hijos. "No nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda a mi hija ni de flaca, no los exploto para ir a laburar como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan, ma", criticó.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en su juventud.

La periodista recordó que a ella la "mantenía (Claudio Paul) Caniggia", quien luego "se enamoró de una mina" y la dejó en la calle "porque no era multimillonario". Una metáfora acerca de la vida que siempre le gustó ostentar a la ex botinera que se bañaba en champagne para la televisión en los años noventa.

Yanina aclaró que no es su intención hablar "mal de Caniggia", en relación a la comparación de carreras que hizo Nannis entre él y su pareja. "¿Voy a defender a Diego? ¿No te da vergüenza? ¿Yo a vos te voy a envidiar por casarte con un tipo exitoso? A lo sumo el éxito lo tuvo él, lo envidiaría él", consideró la periodista. "Te invito a conocer la trayectoria de mi marido en Boca y en Europa. No te metas con él", pidió después.

Yanina y Diego Latorre.

"¿Cuál es tu éxito, boluda? ¿Me casé con Caniggia, me río de él, le digo pajarraco? Lo trataste de golpeador, lo trataste de violador, hoy lo trataste de puto. ¿No te da vergüenza? Es el padre de tus hijos. Asumilo, Mariana: no servís para nada", sentenció Latorre. Las referencias son a la última entrevista en donde Nannis aseguró que su ex pareja en realidad era homosexual. "Sos indigente en Marbella, viviendo de prestado, peleada con todo el mundo. No tenés una sola persona cerca. Ni amigos, ni familia. Ni siquiera conocés a tus nietos", sumó.