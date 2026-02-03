Ni la música lo apaga: se incendió un boliche de L-Gante y volvió a generar preocupación

Mientras Wanda Nara y la China Suárez se sacan chispas por el liderazgo del rating en el prime time, L-Gante intenta mantenerse a flote y lejos de los problemas. Sin embargo, esa tarea parece complicarse: en las últimas horas se conoció que un boliche a su nombre, ubicado en la ciudad bonaerense de General Rodríguez, se incendió.

Fue el propio cantante quien dio a conocer el episodio a través de sus redes sociales: " Okey, el año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche ", escribió sorprendido junto a una imagen en la que se observa la infraestructura envuelta en llamas y una densa columna de humo negro saliendo desde el interior del local.

Se incendió el boliche Fiamma Club, asociado a L-Gante

Más allá de la publicación, el artista no brindó detalles ni información adicional sobre el siniestro ocurrido en la discoteca Fiamma Club. Hasta el momento, tampoco hubo un parte oficial por parte de las autoridades, aunque el hecho generó alarma y dio lugar a distintas versiones sobre sus posibles causas.

Quien sí habló públicamente fue Claudia Valenzuela, madre de L-Gante. Según relató, el incendio se desató durante las primeras horas de la tarde y aclaró que ni el cantante ni la familia se encontraban en el lugar al momento del hecho.

El mensaje de L-Gante tras el incendio del boliche Fiamma Club

"Elián está de viaje, volviendo de Mendoza, y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y que el incendio se fue extendiendo a los negocios de al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra", explicó. En cuanto a las causas, Valenzuela reconoció su desconcierto: " El lugar estaba cerrado, inhabilitado, o sea que no había nada enchufado . No sabemos qué pudo haber sido".

Tal como recordó el propio músico, no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo. En agosto de 2025, su vivienda en la localidad de Canning sufrió un incendio que destruyó dos pisos, aunque la fachada quedó intacta. Aquel episodio despertó sospechas luego de que trascendiera que el fuego se habría apagado sin intervención de los bomberos.

L-Gante se encontraba en Mendoza al momento del incendio

En su momento, L-Gante contó que, tras un período en el que la casa permaneció deshabitada, al regresar la encontró completamente devastada. "Había cenizas por todos lados, tanto en las habitaciones del piso superior como en las del inferior. El daño era visible en toda la propiedad", relató.

El nuevo incidente volvió a encender la preocupación en torno a la seguridad de L-Gante y reforzó la atención mediática sobre su figura, especialmente por la reiteración de incendios vinculados a su entorno personal y profesional.