Paro ferroviario en puerta: salarios pulverizados, reforma laboral y un Gobierno que apuesta a la conciliación de último minuto

El conflicto ferroviario volvió a encender las alarmas en el transporte público y dejó expuestas, una vez más, las fisuras entre el discurso oficial y la realidad salarial de los trabajadores. El sindicato de maquinistas La Fraternidad, conducido por Omar Maturano, ratificó un paro total de trenes por 24 horas para este jueves 5 de febrero, en rechazo a lo que definió como una oferta salarial insuficiente frente a la inflación y al deterioro de las condiciones laborales.

Trenes Argentinos

La medida de fuerza, que afectará a Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, además de Metrovías y Ferrovías SAC, podría quedar en suspenso si el Gobierno decide jugar su última carta: la conciliación obligatoria. Este mediodía, el gremio fue citado a una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte para intentar destrabar el conflicto. "Si el Gobierno no mejora la propuesta, paramos el jueves", advirtió Maturano.

Además, no descartó que el Ejecutivo recurra a la conciliación, aunque dejó en claro que el reclamo de fondo sigue intacto. "En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%", lanzó el dirigente, sintetizando el impacto del ajuste sobre los salarios ferroviarios. El conflicto se agravó luego de que el Gobierno insistiera en una recomposición del 1% para enero, cifra que el sindicato calificó como una "burda oferta".

Para La Fraternidad, el reclamo no se limita a lo salarial: también incluye la falta de inversión en seguridad y mantenimiento, en un sistema ferroviario que acumula años de deterioro. Maturano, secretario general del gremio desde 1991 y una de las figuras más longevas del sindicalismo argentino, confirmó que el paro sigue en pie, aunque dejó abierta una mínima expectativa de acuerdo. "Hasta el momento está confirmado, pero hoy a las 11:30 fuimos citados", contó.

Y aclaró: "Vamos a escuchar la propuesta, si es mejorada o no, y a partir de eso veremos cómo tratar de arreglar el conflicto". Sin embargo, el sindicalista fue tajante al describir el estilo de negociación del actual Gobierno. "En otros paros se negociaba hasta última hora. A veces nos tenían hasta las once de la noche en el Ministerio de Trabajo. Pero este gobierno no funciona así", señaló, y agregó: "Tenemos la esperanza de que el Gobierno decida pagarnos lo que nos debe, la pérdida que tuvimos".

Constitución

La posibilidad de que se dicte la conciliación obligatoria también fue abordada con dureza. "Seguramente será el miércoles a la noche, cuando la mandan por mail. Tampoco tienen la grandeza de notificar como corresponde, en un horario normal de oficina", cuestionó Maturano. Aun así, aclaró que el gremio la acatará: "La aceptaremos porque es estar dentro de la ley. Nosotros sí vamos a cumplirla y a hacer todo dentro de la ley".

El trasfondo del conflicto se cruza, además, con el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que busca limitar el derecho a huelga en los servicios esenciales. Frente a ese escenario, el líder ferroviario fue categórico: "Nos vamos a acoger al artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta, a la huelga, a la movilización y a la asamblea. La Constitución está por sobre todas las leyes".

Desde el oficialismo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentó bajar la tensión sin descartar herramientas de presión. "Siempre está presente la posibilidad" de dictar la conciliación obligatoria, sostuvo, aunque aclaró que el Gobierno apuesta a la "autocomposición de las partes" y al "diálogo razonable". Al mismo tiempo, deslizó una crítica al método sindical: "No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso".

Paro de trenes

Cordero defendió con énfasis la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y aseguró que no quita derechos. "El derecho real es el de tener empleo", afirmó, y sostuvo que el proyecto busca "aumentar el empleo registrado ofreciendo seguridad jurídica y bajando costos indirectos". Según el funcionario, "no se quita ningún derecho, por el contrario, se le da el derecho real al trabajador de ir a percibirlo".