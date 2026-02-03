Moria Casán incomodó a Lowrdez Fernández cuando hablaban de su ex Leandro García Gómez: "Manipulación absoluta"

Moria Casán protagonizó una incómoda situación en su programa de las mañanas de El Trece. En una entrevista con la Bandana Lowrdez Fernández se refirió al ex de ella Leandro García Gómez, acusado de haber ejercido violencia de género, y señaló, con una inocencia desconocida: "Linda pareja hacían". La cantante reconoció que aún con todo el infierno que pasó, le desea lo mejor.

"¿Cómo te sentías vos con tu percepción de la realidad? Linda pareja hacían. Yo cuando los tuve eran una linda pareja. Parecía que se amaban y todo", soltó la One como si el tema no fuera lo suficientemente serio. "Es que nos amábamos. Pero después...", comenzó a decir Fernández. El momento no pasó desapercibido, aunque la artista siguió por otro lado: cómo la pandemia los había afectado.

Fernández conoció a García Gómez un mes antes de que el Covid-19 imponga el confinamiento. "Jugó muy fuerte en la psiquis de los dos. Te hablo de los dos justamente porque se retroalimentaba", explicó ella. Aún con los delitos agravados de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas por los que espera juicio, la cantante reconoció que con su ex fue la primera vez que sintió ganas de ser madre.

Según expresó la Bandana, siente "pena" por las complicaciones judiciales que atraviesa su ex. "No lo puedo evitar. Por más que haya pasado lo que haya pasado, no puedo evitar desearle lo mejor. Es muy fuerte", reveló. "Esta avidez que tenemos nosotras de encontrar a alguien que nos quiera por lo que somos, no por lo que hacemos. ¿Viste? Que te sepa ver", añadió después.

El momento del traslado de Leandro García Gómez

La conductora avaló la opinión y aseguró que "para el artista es complicado", que están "muy solos" y que cuentan con "otra sensibilidad". Entonces ambas empezaron a llorar. "Es una carrera muy solitaria, la verdad", lamentó mientras pedían servilletas de papel para secarse las lágrimas. La empatía entre ambas continuó cuando Moria comparó el éxito que vivieron desde muy chicas las Bandana con la obra de teatro Brujas que protagonizó durante 34 años con otras cuatro actrices. "Aunque sea diferente, es como se te va pasando la vida en escena, y en eso se te muere la gente, empezás una cosa y los chicos son chiquitos", explicó Casán.

En relación al episodio donde García Gómez termina detenido, Fernández intentó hablar con discreción por la medida cautelar que pesa sobre ella. "A mí me estaba cuidando porque me había agarrado el domingo a la tarde una angina tremenda. Me perdí dos días porque tenía fiebre, fiebre, fiebre", recordó. "O sea que no te secuestró, te cuidó. ¿Y cómo puede ser que ahora esté preso y esté por ir a la cárcel?", preguntó Moria.

Lowrdez Fernández.

"Ni sé. Han pasado otras cosas y él tenía evidentemente una perimetral. No sé qué puedo decir y qué no", se justificó Lowrdez. Luego de que le leyeran todos los cargos que pesan sobre su ex, agregó: "No es conmigo igual. Tiene otras causas". "La toxicidad lleva a cuidarlos, a protegerlos. Qué locura que en vez de enojarte tratás de protegerlos . Es una manipulación absoluta", opinó Casán.

"Yo estoy trabajando sobre eso y sobre mí, porque sos parte de esa situación", aclaró Fernández tras el entredicho. "Si pudieras volver el tiempo atrás, si pudieras modificar algo, si pudieras olvidarte que hay una cautelar, ¿lo seguirías queriendo?", consultó Moria. "Yo lo sigo queriendo, obviamente. Pero no lo amo más. Me di cuenta que me lastimó muchísimo", reconoció.

Leandro García Gómez y Lowrdez Fernández.

En ese sentido, Lowrdez adelantó que "no volvería a estar con él nunca", pero no se reconoció en ningún momento como víctima y destacó que no lo siente así porque sigue adelante. "Somos mujeres fuertes. Estamos empoderadas desde que somos muy pequeñas en cuanto a que sabemos lo queremos y las cosas siguen", remarcó. Como siempre, Moria Casán fue más allá y le preguntó si tenía ganas de conocer a alguien o si se le había bajado la líbido. "¡Ni en pedo! Veo un falo y salgo corriendo y todavía estoy haciendo la digestión", contestó Fernández.