Sabrina Rojas habló de Luciano Castro, dijo que se casó "con un boludo" y luego se arrepintió: "Fue en broma"

Luciano Castro está en su peor momento mediático desde que comenzó su camino de "famoso", allá por el primer Jugate Conmigo de Cris Morena. Tras la reconfirmación de su separación con Griselda Siciliani que precipitó el pasacalle que le dedicó, su ex pareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, lo liquidó por el mal accionar que lleva desde que se expusieron sus infidelidades. "Me casé con un boludo", afirmó.

Ahora la conductora de América TV tuvo que salir a relativizar sus dichos a partir del escándalo que explotó y aclaró la confusión. "Lo dije en broma. Si después lo vamos a sacar de contexto y le vamos a dar mucha contundencia, lo único que sucede es que nosotros empecemos a no decir nada por las dudas; y nos vamos a volver aburridos y no vamos a poder remar ningún tema. Lo dije en un contexto gracioso. Si lo vamos a poner como título suena fuerte. Pero si tengo que pensar en todo eso tal vez nunca pueda hablar, ni decir ni jugar", explicó en una entrevista telefónica con Lape Social Club.

El exabrupto de Rojas había llegado cuando estaba al aire de Sálvese Quién Pueda y se abordaba el pasacalles que Castro le había dejado a su última novia. "Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón", había señalado. "Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito", cuestionó enseguida.

"No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien. Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo", fue el remate, en el que justamente parafraseó a la película de Adrián Suar, otro ex de Siciliani.

El pasacalle que Luciano Castro le mandó a Griselda Siciliani.

"Tengo como un humor un poco sarcástico y divertido. Y cuando después lo veo fuera de contexto digo 'uy, ¿para qué lo dije?'. Pero después dije 'no, yo no me puedo estar haciendo cargo de la sacada de contexto del mundo'. Yo sé la calidad de persona que soy, aun con mi ex marido", reconoció Rojas durante la mañana del martes en Lape Social Club. "Siempre escucho que yo piense en mis hijos, nunca escucho a alguien que diga que él piense en sus hijos", rechazó luego.

En sus aclaraciones, la modelo volvió a referirse a la polémica del pasacalle y hasta defendió a su ex cuando aseguró creer que no había sido una decisión de él sino que lo había "mandado a hacer y salió como salió". "Olvidándome que es el padre de mis hijos y demás, como mujer opino que a mí me hubiese gustado más abrir la puerta y encontrar un cartel que sólo entendamos él y yo", comparó.

Al mismo tiempo, relativizó lo que hizo en el marco de que "él se desvive para reconquistar a la mujer que ama", aunque aclaró que no se pone "a contar lo que hizo" por ella, ya que no le "interesa competir con nadie por quién fue el amor de su vida". En los últimos días Castro había revelado que Siciliani había sido la mujer más importante de su historia.

"¿A vos te dolió que él exprese tantas veces 'Griselda es el amor de mi vida'?", le preguntaron a Rojas. "No, cero. No, para nada. Yo cada vez que estuve de novia con cada persona que estuve sentí que era el amor de mi vida. Me parece que tiene sentido", aceptó la conductora. "Lo único que te voy a reconocer que me molestó, que dijo esto de que 'juega en otra liga', como minimizando como mujeres a Flor, a mí o a otras novias. Si juega en otra liga comportate a la altura porque te estás comportando exactamente igual que con nosotras las mortales", recriminó después.