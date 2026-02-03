Quién es Santutu, el influencer que salió a pedir perdón por burlarse de los laburantes mientras lo financia un casino online

El mundo del revés de María Elena Walsh es un poroto al lado de la lisérgica realidad que se vive en el mundo en general y en la Argentina en particular. El influencer Santiago Rodríguez Zahn, más conocido como Santutu, pidió disculpas tras la masiva cancelación que sufrió por su lenguaje racista, discriminador y por burlarse de quienes deben levantarse temprano para ir a trabajar, mientras él apuesta 35 mil dólares diarios de una plataforma de casino online. El problema es que es probable que también él debe empezar a poner el despertador, luego de que el equipo de esports Bestia, del cual era parte, anunciara que lo suspende como CEO por tiempo indefinido.

"Desde Bestia les pedimos disculpas a todos por las expresiones realizadas por Santutu en el día de hoy. Estas manifestaciones no representan ni reflejan los valores que promovemos como organización. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de racismo o discriminación. Desde nuestro lado, ya hemos tomado cartas en el asunto y este tipo de situaciones no va a volver a ocurrir", prometieron desde el popular equipo de esports, especializado en Counter Strike.

Papo MC salió a adelantar que Santutu estaba arrepentido por su discriminación.

Antes de eso quien salió a pronunciarse fue Alejandro "Papo MC" Lococo, el fundador de la organización virtual y referente musical y del mundo streamer. "Hay momentos en los que las palabras sobran, este es uno de ellos. Pedimos disculpas públicas en nombre de Bestia por lo ocurrido. Repudiamos cualquier acto de discriminación, no coincide con los valores de nuestra organización, esto no puede y no va a ocurrir nunca más. Recién tuve una llamada con Santutu de dos horas, está totalmente arrepentido y apenado por su accionar, pronto comunicará sus disculpas públicas", reveló.

El arrepentimiento

"Verdaderamente y en toda mi honestidad no puedo creer lo que dije en mi stream ayer, no me representa ni habla pero ni un poco de lo que soy como ser humano", escribió Santutu en su cuenta de X (ex Twitter). "No pido disculpas porque haya escalado tanto, pido disculpas porque me pasó algo que nunca me pasó en mi carrera como streamer, que me haya dado vergüenza algo que dije yo mismo. Perdón de corazón a todos. Voy a alejarme un tiempo para meditar mi accionar y pensar bien todo lo sucedido", añadió después.

El equipo de esports Bestia salió a desligarse de Santutu y su discurso discriminador.

Las excusas fueron las últimas en ver la luz en un proceso que derivó en su salida de Bestia y de su rol de CEO del equipo. El límite que pasó el influencer fue claro y quedó expuesto por todos los flancos. Cuando las críticas llegan tanto desde los enemigos como de los aliados, significa que se quedó sólo. "Tuve un año increíble porque me rodeo de gente increíble", reza -paradójicamente- su perfil de Instagram.

Lo que pasó

"A mí no me pagan por tener hinchas. A mí me pagan por lo que yo hago, por lo que genero, lo que soy. Y no me hacen los nenitos. A mí me hace gente de bien", soltó Santutu cuando recién empezaba a enojarse por las críticas que le dejaban en su vivo usuarios que rechazaban la promoción de plataformas de juegos de azar, el domingo por la noche. Tan sólo 24 horas después sería expulsado.

El pedido de disculpas de Santutu en Twitter por discriminar.

"Una peli tenés vos, nene de mierda. Escuchame, mañana tenés que levantarte temprano para ir a laburar. Yo hoy tengo 35 mil dólares para apostar. En mi lugar, con 35 mil dólares diarios para ganar, te chupás todas las pijas que hay por chupar. Seguí en Twitter, negro de mierda", lanzó, en una acción que fue sólo el principio de su acto discriminatorio.

"Seguí puteando. ¡El equipo de Esports me lo pagan a mí! Todo mío. Es todo para mí. Vos escribís en un celular, yo escribo historias para un equipo. Tengo gente detrás, tengo una empresa. Aprendo a tener una empresa", argumentó el streamer en pleno enojo, durante la madrugada del domingo. Horas después llegarían las primeras repercusiones a partir de la viralización de lo sucedido.

En la vorágine del enojo, además de referirse muchas veces de forma despectiva a las personas con Síndrome de Down, también se metió con cuestiones de imagen física de sus críticos. "¿Vos nunca te mandaste una cagada y aprendiste o naciste perfecto y te vas a morir perfecto? Con lo gordo que sos vas a ser perfecto. Lleno de estrías estás, gordito tetón. Claro, como te comés ocho hamburguesas por día no te equivocás, ¿no, gordo anti salud? Mogólico. Me equivoqué y aprendí, vos te colgás de eso para hacerme sentir más", afirmó Santutu.

"Mirá, dame un segundito. ¿Qué dice ahí? 35, y mañana tengo 35 y pasado tengo 35. ¿Vos qué tenés, nenito de Twitter? Tenés un tecladito de Twitter porque te lo compró mamá y papá. O te lo compraste vos laburando. Y bien que te gusta laburar porque te gusta tener plata. Bueno, a mí también. Y hago el óctuple que vos. Y me va mucho mejor. Y me voy de vacaciones a donde quiero. Y viajo en avión privado. ¿Y qué, mogólico? ¿Qué pasa? ¿Querés tener mi vida? Te encantaría tener mi vida, mogólico. Te morís de ganas, pendejito mogólico de Twitter. Pero no la podés tener. Entonces estás donde estás", finalizó Santutu.

Santutu, mejor conocido como Santiago Rodríguez Zahn.

Las disculpas llegaron cuando la cancelación ya se había concretado. Que quienes se dedican a la timba se rían de quienes trabajan nunca pasó antes en la historia de la humanidad. El norte de la brújula de la sociedad se rompió después del siglo XX cambalache. "El que no llora no mama y el que no afana es un gil".