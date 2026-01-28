Entre lágrimas y sorpresa: así reaccionó el papá de Bastian tras la última decisión de la Justicia

El pasado martes se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas realizadas tras el choque ocurrido en La Frontera, en Pinamar, un accidente que dejó a Bastian, un nene de 8 años, peleando por su vida. Los análisis determinaron que Naomi Quirós, la joven que manejaba el UTV, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, quien conducía una camioneta Amarok, registró 0,25.

Ambos conductores excedieron el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, que es de tolerancia cero. En cambio, las pruebas confirmaron que Maximiliano Jerez, padre del menor, no presentaba alcohol en sangre. Los estudios fueron realizados en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores y también descartaron la presencia de estupefacientes en los tres involucrados.

Mientras Bastian continúa internado, hay nuevos avances judiciales por el accidente en Pinamar

Ante este escenario, el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió suspender las licencias de los conductores de los vehículos implicados y subrayó que sus conductas representaron un "riesgo concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros".

El abogado Matías Morla, representante legal del padre de Bastian, relató cómo recibió su cliente la noticia de los resultados periciales: "El padre quedó sorprendido porque no imaginó bajo ningún punto de vista que había tomado alcohol la conductora del UTV. La señora se comunicó y le dijo que no había tomado, pero la pericia dice otra cosa ".

El Ministerio de Transporte bonaerense resolvió suspender las licencias de los conductores de los vehículos implicados en el accidente

Según el letrado, al enterarse de la información, el papá del menor no pudo contener las lágrimas: "Él está metido en la salud de su hijo, dejó todo en mis manos, pero está sorprendido con las pericias", agregó. Morla también negó que existiera una relación de amistad entre su cliente y Quirós, y aclaró que el vínculo era reciente: "La habían conocido días antes del accidente en una carpa de Pinamar. No conoce mucho más de la señora".

Mientras tanto, la familia atraviesa momentos de profunda angustia: "Hoy la novedad es que Bastian pudo respirar un tiempo sin respirador , pero el padre está en un subibaja porque cambia todo el tiempo el estado de salud", precisó el abogado.

Matías Morla, abogado del papá de Bastian, habló sobre los resultados de las pericias

En el plano judicial, el abogado sostuvo que los resultados no complican la situación del padre del nene: "Ahora cambia toda la situación a raíz de que le dio positivo a los conductores, no así al padre de Bastián. Hay que esperar la grabación de las computadoras de los vehículos para saber la velocidad que iban ambos . Puede cambiar mucho la situación", explicó.

El posteo de la madre

En paralelo a la difusión de los resultados de alcoholemia, la mamá de Bastian compartió la primera foto del nene tras el accidente. En la publicación se puede ver la mano del pequeño sobre la cama del hospital, una postal que rápidamente se transformó en símbolo de esperanza.

Junto a la foto, la mujer escribió un mensaje breve pero cargado de emoción: "No dejemos de pedir por Basti. Sos muy fuerte hijo ".

La mamá de Bastián posteó una imagen de él en el hospital

Bastian continúa internado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde el sábado pasado fue sometido a su sexta intervención quirúrgica. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la cirugía resultó exitosa y el niño se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado.

Desde el hospital señalaron que Bastian permanece con asistencia respiratoria, bajo estricta inmovilización cervical y con monitoreo constante de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Su evolución es evaluada día a día, en un cuadro que continúa siendo delicado.