La pregunta del millón: ¿Nati Jota Intentó salvar a Santutu?

El problema con muchos streamers es que no saben cuándo frenar. Siguen adelante incluso cuando ya cruzaron todos los límites, amparados en una supuesta impunidad que les da la exposición y la falta de consecuencias inmediatas. En ese contexto, Santiago Rodríguez Zahn, conocido en redes sociales como "Santutu", quedó en el centro de un escándalo que escaló en las últimas horas y que incluso llevó a Nati Jota a meterse de lleno en la polémica.

La situación se desató a partir de dichos racistas y discriminatorios del streamer, quien se burló de las personas que deben levantarse temprano para ir a trabajar mientras él ostenta apuestas de 35 mil dólares diarios en una plataforma de casino online: "Vos mañana tenés que levantarte temprano para ir a trabajar. Yo tengo 35.000 dólares para apostar", lanzó frente a cámara, acompañado por gestos obscenos.

Lejos de retroceder, Santutu redobló la apuesta: "¡Seguí tuiteando, que el equipo de e-sports me lo paga a mí!", remató el streamer de 25 años. Y agregó: "Vos escribís en un celular, yo escribo historia con un equipo".

Si bien las burlas generaron una fuerte indignación en redes, gran parte del repudio de colegas y usuarios estuvo puesto en la falta de empatía y en la apología de la ludopatía, una adicción grave, sobre todo teniendo en cuenta que entre sus seguidores hay menores de edad y personas con problemas reales de consumo y salud mental.

Nati Jota se metió de lleno el la polémica por los dichos de Santutu

En medio del debate, Nati Jota decidió intervenir y lo hizo a través de un mensaje en X. "Linchar no es el mecanismo, para mí. Aparte ya lo están haciendo ustedes", escribió en un mensaje que muchos calificaron como tibio, en el que intentó involucrarse sin confrontar directamente con Linchar .

La influencer puso el foco en la violencia que atraviesa el discurso público en redes sociales, impulsada —según expresó— por un clima político que avala el insulto, el grito y la agresión constante. "Lo curioso es cómo se vienen construyendo estas formas sin que nadie se alarme. Capaz si gritaba un poco menos o decía 'gordo' o 'mogólico' tres veces en vez de cuatro, pasaba desapercibido. Se normalizaron estos modos ", reflexionó.

Por último, Jota aclaró que el problema no se reduce a una sola persona. "No es Santutu", señaló, dejando en claro que, si bien el creador de contenido fue el protagonista de estos dichos, se trata de una problemática social, cultural y no únicamente individual.