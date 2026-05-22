Japón, chanchos y una indirecta: el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez que terminó salpicando a Wanda Nara

Mientras en redes sociales mantienen un silencio absoluto, Mauro Icardi y China Suárez se encuentran viviendo uno de los grandes sueños pendientes de la actriz: recorrer las calles de Japón y empaparse de una cultura que siempre la fascinó. Cabe recordar que en varias entrevistas, la ex Casi Ángeles contó que soñaba con visitar el país asiático por sus raíces maternas, aunque por distintos motivos ese viaje nunca terminaba de concretarse. Y ahí apareció Icardi, dispuesto a cumplirle cada capricho a su novia en medio de una relación que parece escrita para las redes... aunque paradójicamente esta vez eligieron el bajo perfil.

Mauro Icardi y China Suárez fueron vistos paseando por Japón

Mientras en sus cuentas oficiales no mostraron absolutamente nada del viaje romántico, algo llamativo para una pareja que suele vivir a puro posteito, indirecta y exhibición, en redes sociales comenzaron a viralizarse videos de los tortolitos caminando por las calles japonesas. En otra grabación incluso fueron vistos disfrutando de un insólito café temático rodeado de chanchos.

En el programa de Moria Casán explicaron el curioso fenómeno: "El japonés está muy solo. Como las casas son espacios muy chicos, a veces tienen que ir a un lugar donde haya mascotas", explicó el Dr. Capuya. "Tenés que sentarte en el piso, te sacás las zapatillas para poder ingresar a este lugar. Porque también la cultura milenaria de Japón tiene algo que ver con el tema del cerdo, que tiene que ver con la fertilidad", reveló Gustavo Méndez.

Mauro #Icardi y La China Suárez en Japón: cumplió el sueño de Eugenia de conocer el país asiático. Viajaron solos, regresan a Turquía a buscar a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña y vienen a Argentina. Icardi tiene reuniones con Galatasaray para ver si continúa o queda libre pic.twitter.com/czA5IvNS6c — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) May 22, 2026

Y prosiguió: "La China dijo que, por ahora, en este momento no quería ser mamá, pero sí era el sueño de conocer Japón, y se le había caído el viaje que tenía con Marley en su momento". Una frase que, inevitablemente, volvió a encender rumores sobre el futuro de la pareja, que parece avanzar a velocidad récord mientras alrededor todo sigue siendo escándalo. En ese contexto, Moria hizo de las suyas con su famosa "lengua karateka" y aprovechó para lanzar un palito venenoso contra Wanda Nara. "Esto tiene una cosa, porque viste cómo le dicen a la ex de Icardi en las redes. Esto tiene una connotación", comentó con picardía.

¿NO SERÁ MUCHO? 🐷



El polémico "café de cerditos" que visitaron la China Suárez y Mauro Icardi en Japón: el local que tiene cerdos vivos para interactuar es tendencia pero despierta controversia entre los defensores de animales 👀 pic.twitter.com/3FJZVHSDsB — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 22, 2026

Pero fiel a su estilo, fue por más y remató sin filtros: "A la ex de Icardi le dicen en todas las redes 'bad pig', que es cerdo malo. Y justo van a un museo de cerdos". Un comentario filoso que dejó en claro que, aunque Mauro y la China estén del otro lado del mundo jugando al amor zen, la novela con Wanda sigue más viva que nunca. Para cerrar, dejaron en claro que Mauro Icardi y la China Suárez ya tienen planeado su próximo destino: Argentina. La actriz tendrá que resolver problemas con los padres de sus hijos por no cumplir las fechas pactadas y el futbolista prevé un reencuentro con Francesca e Isabella Icardi.