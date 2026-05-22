Andrea del Boca, envuelta en un escándalo millonario por su regreso a Gran Hermano: cuánto cobra por día

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano ya había despertado una fuerte controversia por las condiciones especiales que rodearon su vuelta. Sin embargo, en las últimas horas se desató un nuevo escándalo luego de que se filtrara la impactante cifra que habría negociado la actriz para permanecer dentro de la casa. La mediática no se expuso al repechaje como el resto de los hermanitos, sino que volvió gracias a un Golden Ticket y con una entrada extraordinaria, cargada de plumas y mucho brillo.

Andrea Del Boca volvió a Gran Hermano

Mientras dentro de la casa celebraban su regreso, afuera su nombre quedó envuelto en una polémica por una supuesta cifra millonaria y una serie de acuerdos negociados junto a su abogado. Según contó Marina Calabró en Lape Club Social: "La cifra que te cuenta el riñón de Andrea son dos millones doscientos cincuenta mil pesos por día". La periodista remarcó que la información habría sido difundida por el propio entorno de Del Boca, ya que en su programa radial Santiago del Moro desmintió que la actriz cobre semejante suma e incluso aseguró que Telefe no cuenta con ese presupuesto.

En vivo, Marina hizo las cuentas y aseguró que Andrea estaría cobrando cerca de 48 mil dólares por mes por su participación en el reality: "También el riñón de Andrea se encarga de difundir que ella, además de ser la que más gana en la historia de GH... A mí lo que me cuentan es que Fioribello negoció con una oferta de reality en Israel", lanzó. El dato sobre una posible participación internacional de Andrea del Boca pasó casi desapercibido, ya que toda la polémica giró en torno a otra versión explosiva: que la actriz estaría cobrando seis veces más que Charlotte Caniggia por estar en la casa más famosa del país.